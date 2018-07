Ḥmiṭuc d Duduc deg teẓgi n ṭṭlam

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Aḥric wis 4

Wwḍen γer tewwurt n uxxam, sṭebṭben deg-s, teldi-tt-id kan Miγisa, tufa-ten-id sdat umnar, tewwet tmeṭṭut agejdur fell-asen, tettsuγu, teqqar-asen: ‘’Kellfeγ-awen aya d waya, tekfam tasa-w tamcumt, nekk γileγ dayen ur tettuγalem ara yakk ad d-tezzim γur-neγ s axxam, d acu i ken-in-yeğğan akka almi d tura…i d yenna waḍu yenna wagu... ? Ma yella d Dda Mira bu yisγaren yennecraḥ nnig waṭas yerna s tidet, ur t-yeğği ara yakk wul-is ad yemdel tiṭ, tasa-s daγen tella tḥebbek fell-asen. Kra n tegnit kan seg yimiren, a-t-a yezzi-d daγen fell-asen laẓ d ameqqran, iḍurr-iten almi d ayen kan. Ḥmiṭuc d Duduc llan ttaken tameẓẓuγt, slan-as daγen i tyemmat-nni mi as-teqqar i urgaz-is deg wusu: ‘’Tura a-t-an yegra-yaγ-d kan uzgen n temtunt ay argaz lεali, arrac-inna yessefk ad sen-neg leqrar yerna s uγiwel. Tikkelt-agi ad ten-nsukk wakali, ad tt-necbek yakk fell-asen ḥala ma nesseεreq-asen cced n uyeddid, ad uγalen ur ttafen ara yakk lğerra n ubrid i d-yettarran s axxam-nneγ ma ulac a-t-an ad tekfu fell-aneγ ddunit ula d nekkni. Argaz ageswaḥ yezzi-d fell-as daγen uγilif tikkelt-nniḍen, deg wul-is yesmenyaf ad yebḍu yid-sen talqimt taneggarut, maca imi tuγ tegnit iwufeq-itt tikkelt tamezwarut, yessefk-as ad yeṭṭef deg wawal-is i yefka yakan, argaz d ameslay”. Ḥmiṭuc d Duduc ulac ameslay zeglen ur d as-slin ara. Akken ṭṭṣen imawlan, yekker daγen Ḥmiṭuc γef yiman-is, ira ad yeffeγ am tikkelt tamenzut γer berra akken ad yelqeḍ iẓra-nni icebḥanen yessakanen abrid deg yiḍ s axxam. Maca ur yezmir ara ad yeffeγ, acku d tamcumt-nni n Miγisa i isekkren tawwurt mi akken i sen-tt-id-teldi, terra tasarut-nni s iciwi-s, teṭṭeṣ yis-s. Iẓri n Duduc yugar daγen tala ma tettfeggiḍ, iserreḥ d imeṭṭi. Ḥmiṭuc iga-as daγen kra n tebγest, yenna-yas: “ Ur ttru ara a Duduc, iεessasen d At yigenwan anida nedda ad ilin yid-neγ, ur d aγ-ttağğan ara At waman isemmaḍen ad newḥel a uletma, ḥala tiwwura ara ldin γur-neγ”… tettkemmil

Seg Kabyle.com