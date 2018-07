Urar n ddabex n uḍar i tukksa n lxiq

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

Am yal aseggas, deg lawan-a n yimuras n unebdu, ilmeẓyen n taddart n Yilyiten deg tɣiwant n Saharidj ttemyagaren-d i wakken ad d-heggin timliliyin n ddabex n uḍar. Ahat d ttawil i yesɛan yilmeẓyen-a i wakken ad kksen lxiq i d-yessegla lixsas meqqren deg ttawilat-nniḍen yecban timkerḍiyin neɣ ixxamen n yilmeẓyen. Ɣef waya, 12 n trebbaɛ i d-yeswejden iman-nsent ad kkint deg tmeɣra-a n waddal anda i d-mlalen ula d imeqranen deg leɛmer. Ulamma ur d-telli ara akka lemɛawna seg wanda-nniḍen, ilmeẓyen n Yilyiten gren-d deg lbal-nsen d akken d nutni ara d-yefken ttawilat ilaqen i wakken am yiseggasen yezrin taggara n tedwilt-a, ad tili d tameɣra deg taddart. D acu kan, yettuɛeggen ad yebdu wurar ass n letnayen iɛeddan, maca imi i d-tella akka tmettant n yiwen n umdan, ilmeẓyen n taddart beddlen ass i wakken ad fken tagnit i twacult n win yemmuten ad ilin deg ttiɛad i temlilit tamezwarut, rnu d nutni ara d-yesneddhen i beddu n wurar. D ayen yeḍran dɣa ass n larebɛa yezrin tameddit n wass. Am wakken i aɣ-d-xebbren wid i d-yeswejden timliliyin-a d akken d tid ara yilin d tajmilt i umdan tewwi tmettant deg lawan-a dɣa. Iwulem ad d-nesmekti d akken ugar n 20 n yiseggasen-aya, yal anebdu ttilint-d akka timliliyin deg taddart, rnu ttɛeddint deg tegnatin n zhu d lferḥ, ur d-yelli cwal ama gar yimyuraren neɣ imferǧen. Tezga taggara n tedwilt d tameɣra !

M. Smail