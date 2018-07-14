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Ajdid deg ccna
Amaynut n Hacène Ahres i cutember-a
Wid akk iḥemmlen anaẓur Ḥasan Aḥres ttraǧun s lḥir amaynut-is n ccna, mbeɛd ddeqs n yiseggasen d agani. Imi bab n tezlit n yiḥulfan, ur yelli seg wid i d-yessufuɣen yal aseggas akken kan ad yennerni umḍan n wayen yessekles. Yebɣa ad d-yawi ayen iwatan i wid i t-iḥemmlen, ɣas ad iɛeṭṭel aṭas. Yal mi ara d-yessufeɣ, akken i t-id-yeqqar netta s timmad-is dima, yezmer yiwen ad as-yini « ur iyi-yehwi uḍebsi-a », maca ur yezmir ad as-yini « diri-t ». Dɣa, ulamma ahat llan wid i tuɣ ttraǧun aḍebsi-ines ajdid i wayyur n yunyu yezrin, meḥsub seld remḍan, maca a-t-an ilaq ad rnun ad rǧun taswiɛt imi ɣef wawal n umeskar, ad t-id-yesres di ssuq di cutember. « Tura akka, aql-i qeddceɣ deg-s akked Bazu, gar ureqqeɛ d uwenneɛ. Aql-aɣ nlehhu-d akken ilaq yid-s. Ma d ayen yeɛnan tuffɣa-ines tunsibt, ssarameɣ ad d-tili i cutember-a i d-iteddun ». I aɣ-d-yenna Ḥasan Aḥres. Ad d-nesmekti d akken deg tdiwennit i nga yid-s i Uɣmis n Yimaziɣen, deg yebrir yezrin, yella yenna-aɣ-d ur yeẓri ara melmi ara d-yeffeɣ. Si tama n tezlatin, iberreḥ-d ad ilint deg yiseɣrez-a 10, ideg ara yili usqerdec ɣef ddeqs n yisental. « Yal mi ara aɣ-d-yawi Ḥasan Aḥres kra, nettḥulfu s umaynut i d-ikecmen aseggas-nni i tezlit taqbaylit. Daymi nettraǧu s ccuq aḍebsi-ines n 2018 ». I d-tenna yiwet n teḥdayt i yettafaren acennay-a. Dima ɣef waya, ahat ayen yeǧǧan anaẓur Ḥasan Aḥres ad iɛeṭṭel deg usufeɣ, d aṭṭuqqet n lecɣal i t-id-yemmenden taggara-a. Imi ugar n twacult-is d temliliyin n ccna ideg yettekkay, yesnulfa-d daɣen ula d tiẓrigin iwumi isemma “Anẓar”.
M. K.