Imeddaḥen n Tizi n Kwilal

Aḥric wis 2

Kra isurifen kan almi i d-yemlal aṭarus, yexcawet, tekfa fell-as ddunit, yeẓẓel deg tlemmast n ubrid yeṭṭef. Aγyul: ‘’Acuγer akka tessawaleḍ i tmettant ay aqejjun, yak ur tekcimeḍ ara εemrayen?’’. Aṭarus: ‘’Ahbuh ay ameddakkel, kfan wussan-nni ideg ttṣeggideɣ ula d izan war uguren. A tura dayen, tfut-iyi temẓi, kkawen ifadden-iw, mačči am zik mi akken ssserwaγ i bab-iw tuṭṭfa n tsekrin d wayen nniḍen di ṣṣyada, mi yella ibeṭṭu yid-i ula d tacriḥt-is, ur d iy-yettak ara kan iγsan tetten yiqejjan-nniḍen, yerna yessawal-iyi ddigurdi. Lemmer ur d-ssnesreγ ara idaṛṛen-iw, a-t-a yekkes buḥbel-iw yakan. Ihi γas akka temneε tqeṛṛut-iw i tmettant, maca amek ara ssinfe i laẓ? Amek zemreγ ad d-afeγ tawuri ideg ad d-ḥelliγ ulamma d talqimt n uγrum? Aγyul: ‘’Nniγ-ak! Kker kan γef yiman-ik ad tedduḍ yid-i γer Tizi n Kulal, ad tt-nurar d imeddaḥen γef yiman-nneγ! Nekk ad kkateγ lγiḍa n teylut, kečč d amendayer, ad d-nessis tafunast d yelli-s, d awezγi ad d-yezzi laẓ fell-aneγ’’. Aṭarus iḥulfa amzun yella anwa i t-id-yessuffγen seg telqaεt n lbir, teffeγ fell-as tikti akken yessefk, s unecṛeḥ n wul i yekker yezwi taεrurt-is, yedda yid-s. Ur lḥin ara aṭaṣ, mmuggren amcic s wudem tuli tewṛeγ am tin yettalin udmawen n at laxert : Leḥnak jjxen yakk d wallen nexrent. Aγyul: ‘’D acu n lḥif-agi i d-yeγlin fell-ak a win imeccḥen ḥala deg tamart-is segmi ara yali wass?’’. Amcic: ‘’D kečč a lerbaḥ! Ula d nekk ẓriγ ḥala zzwayel i yessnen i wesfuğğeɣ. S nnig leγbaṛ, ur yezmir ara ugudu ad d-yarew tament. Imi tettnadiḍ ad tezreḍ tidet, a-t-a ihi wayen yellan a γlulu: Tura teğğa-yi temẓi, tuγmas-iw akk γlint, ihi smenyafeγ kra ara yekk wass ḥala tiγimit γef yiri n lkanun. Mačči am zik mi neṭṭgeγ am lebraq γef yiγerdayen, mi akken mḥiγ akk zerriεa-nsen seg uxxam. Tura imi ṭṭfeγ tiγmert, ur zmireγ i kra, tewwi-yi-d lalla gar wallen-is, tεewwel ad yi-tejjijjeq, ad tefk aqeṛṛu-w d asfel, ihi kkiγ-d tawwurt, rewleγ-d. Timeccacin-iw ssmenεeγ-tent-id, maca, ur ẓriγ anida ara rreγ ixef-iw tura, i tagi mačči d tawaγit?’’... Tettkemmil

Seg tsekla taqbaylit