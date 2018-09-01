Par DDK | Il ya 4 heures 20 minutes | 122 lecture(s)
Ayt Smaɛel
Afud afukan deg tneɣrit tuzzigt i usizdeg n twennaḍt
Segmi d-tennulfa tneɣrit tuzzigt sɣur Tddukkla tinmettit i yimeɛḍar d yimuḍan idumen «Tiɣri», aṭas n ubaɣur i d-yettwawin i uḥric n warrac at asrayen uzzigen. Deg sin n yiseggasen, walan yiɛeggalen n tddukkla-a, i d-ilulen deg 2015, akked yibabaten n warrac, igemmaḍ yessefraḥen s tidet. Imi mačči kan ssawaḍen lemmden warrac imuḍan kra n tlufa s wahil i asen-yemmuggen, maca daɣen yella wanida yettilin usekcem n walbaɛḍ seg-sen deg yiɣerbazen imagnuyen, tazwara n yal aseggas aɣurbiz. « Tura akka, aql-aɣ s 12 n warrac, semmus seg-sen sɛan imsaɛfen n tudert taɣurbizt imi qqaren deg uɣerbaz amagnu », i aɣ-d-yenna yiwen seg yiselmaden deg tneɣrit-a. Seg waya, imi aṭas i yegren tamawt i wayen tqeddec d ayen yelhan tneɣrit-a tuzzigt, a-t-an yekker-d yiwen n umdan, bab n termist Photon Énergie, seg tɣiwant n Ayt Smaɛel, yuɣ-as-d ipanuyen ifukanen swayes ara sselḥawen dinna akk afud (énergie) ilaqen. Ayen yerzan asbedd-nsen deg umḍiq, yella-d dɣa ussan-a kan iɛeddan, akken i tuɣ iɛeggen-d uselway n tddukkla. Gar yiswan n tigawt-a, dima akken i d-tewwi teɣbalut-nneɣ, d asenqes seg temḍerrit I yettwasemrasen yal ass ɣef twennaḍt, s uɛeddi ɣer wafud iwumu ssawalen «Afud azedgan». « D ayen yelhan mi d-yettili unnerni di tneɣrit-a tuzzigt seg useggas ɣer wayeḍ. Ula d imezdaɣ n Ayt Smaɛel, slan merra yis-s, rnu ttḥulfun s wayen i d-tettawi d abaɣur d ubeddel i kra n warrac imuḍan n uqerru, i yeɣɣaren deg-s », i d-yenna yiwen n umezdaɣ n tɣiwant n Ayt Smaɛel. Seld imuras i wwin warrac n tneɣrit tuzzigt tazwara n yulyu, uɣalen ass n 12 cutember i tɣuri-nsen tansayant.
M. K.