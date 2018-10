LEXIPSO de la culture amazigh n Omar Kerdja

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Lexipso de la culture amazigh d adlis amaynut n Omar Kerdja i d-yeffɣen ddurt iɛddan ɣer tezrigin Kerdja n Tizi Uzzu. Ɣef wakken i t-id-yenna umeskar, adlis-a ad yettuneḥsab tarzeft-nniḍen i yimeɣriyen-is imi yura yakan ugar n 5. Ad naf deg-s aṭas n yisentalen i d-yegmer Mass Kerdja deg tallit-nni anda ‘’lejdud xussen ttawilat n tudert, meɛna tzad lefhama deg wallaɣ-nsen’’ : ur gganen alamma fran timsal i ten-id-iqublen. Syin, yal taluft tettuɣal d anzi, d innan, d tamseḍrut neɣ d tamɛant. Am wakken sedhuyen iman-nsen, tikwal, i wakken ad ttun tid-nsen, s wuraren i d-snulfuyen s ttawilat n yimir. Anect-a akk, yegmer-it-id umeskar mi yunag ɣer tallit-nni. Yegla-d ula s kra n umawal i d-yelqeḍ sya u sya, yecban Abseɣ : ttejra n tama n Uheggar. Ɣer taggara n yixef-agi n umawal, yerra umeskar tajmilt i uɣyul s yiwen usefru n S.A. anda i as-yeqqar :

‘’Skked anda ur yettwanher, akken yebɣu ubrid iḍul.

Deg umalu neɣ deg usammer, tezga ttɛebga-s s ṭṭul.

Xas ma deg utemmu i yeffer, ttun win i t-yerran d ṭṭbul.

Ma taxerrubt, teqqar, tenṭer, ula d netta ɣer daxel ay ul.

I wasmi yuḍen uzger, qqnen-t s azaglu d uramul.

A win i ak-yufan d lɛebd ad ak-yehder, a yizem, xas ma kečč d awtul.

Deg wayen yerzan uraren, ad naf urar n Teblibult, Azemmaḥ, Tintict neɣ Ṛkiz, Ḥiduc,…atg. Ma ɣef wayen i d-yelqeḍ n yismawen yufraren, yebder-d Sidi Ali Bounab. Deg uḥric n tɣawsiwin d yinnan s yismektiyen, yudder-d lehdur yelhan i qqaren i ugrud neɣ deg lfarḥ. Qqaren mi ara d-yeɛḍes ugrud : ‘’Beccer, iruḥ ccer, yewwi-t waɛrab imqeccer, yezger akkin i Maser’’. Ma deg lfuruḥ, ttawin-d tanfalit-agi : ‘’tif-itt tmellat yensan i yitran, wala sebɛa n ṭṭelba ma uran’’. Gar wayen i icudden ɣer wansayen, i d-yesmekta Mass Kerdja, ad d-nebder : ‘’Ɛacur, Ɛacur, efk-iyi-d kra uḥeddur, deg win rqqiqen, gar yiberwaqen, ad d-tesɛum aqcic, ad as-tsemmim Belqasem. Ma ur i yi-d-tefkim ara, ad d-tesɛum taqcict, ad as-tsemmim Ḥlima’’. Akka ara naf, diɣ, kra n tenfaliyin ‘tineddihin’ : ‘’A tawekka yehban iniɣem, mi ara ifak, amek ara teḍru yid-m ?’’. Inzan d wayen ḥuzan, d aḥric-nniḍen i d-yesqucceḍ umnadi, ɣef waya, yura-d : ‘’Limmer n Ubizar meqqar, yennum rrekba n yiɣalen’’. Neɣ anzi-a : ‘’Am tadimt, am lḥila. Am Ureẓqi, am Kelttuma’’. Deg uḥric n tmedyazt, ad naf ifyar-a : ‘’Aḥezzeb i yimir-a, ameyyez i tmezwura, aḥebber i tneggura’’. Ɣer taggara, ad d-nales yiwen n unzi d ciṭ n tmedyazt. ‘’Wa mmɣin-as-d wanzaren i nnif, wayeḍ i uxlul d usneḥfif’’. ‘’Teɛreq cedda uyeddid, tayerza, tewweḍ s aḥdid, ma ad d-yuɣal uqdim d ajdid, Ad yuɣal uɣyul d agellid’’.

Hocine Moula