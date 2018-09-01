Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)
Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel
Imeddaḥen n Tizi n Kwilal
Aḥric wis 3
Akken zegren akin i Mayu (Imecdalen), yefka-ten ubrid sdat yiwen uεecciw n yizgaren, walan ayaẓiḍ yulin s ufella n tewwurt n umṛaḥ-is mi d-yessufeγ akk agerjum-is, itedden s wafud amzun teqqes-it yemma-s n teqreḥ deg wul. Aγyul: ‘’Tesεuẓẓgeḍ-aγ s leεyaḍ-ik, d acu d ujenniw-agi i ak-yewwten? Yak ur qqerṣen ara imurar n uqeṛṛuy-ik? D acu tettgezzineḍ akka?’’. Ayaẓiḍ: ‘’Ma nniγ-ak ttkacafaγ, ttkacafaγ, kkateγ ula deg waccaren-iw yerna ẓriγ azekka ad tgerrez tegnawt. Azekka d ass n usteεfu, ulac tawuri, at uxxam ad sεun inebgawen, lalla a-tt-an tettheggi, ad wwent yis-i lemṛaqi. γef wayen i d-ssufγeγ iẓuran n temgerṭ-iw s leεyaḍ, riγ ad kkseγ s wannect-a acayaḍ d uḥaṛuq-agi yekkren deg wul-iw’’. Aγyul: ‘’Amek a bu uqerru azeggaγ, d acu i d-teqqareḍ akka? Tzemreḍ ad tafeḍ anda i ak-yehwa ayen yifen tamettant, yya-d kan ihi ad tedduḍ yid-neγ γer Tizi n Kwilal, ad tmeddḥeḍ ula d kečč γef yiman-ik! Agerjum a-t-an tugareḍ Ṣaleḥ Weεmeṛ, meqqar s yis-k ad nekkes lxiq i widak ad aγ-d-yefken tameẓẓuγt, ma yehwa-ak ad tbegseḍ agus, ad d-tessiseḍ aγrum-ik’’. Ayaẓiḍ, ulac akk anida yezmer ad yaf asumer ( proposition ) am winna, yedda yid-sen war alluy d uṣubbu. Ɣas akken iḍarren-nsen kecmen adrar, jban akin i Tigejda, iḍ deg ubrid i ten-yeṭṭef. Zzin-as-d i yiwet tkerruct i d-mlalen γef yiri n ubrid uγen. Yal wa yeṭṭef amḍiq-is γuṛ-s akken i t-iwulem, ran ad sεeddin dinna iḍ-nni. Aγyul d uṭarus, ẓẓlen s ddaw n tkerruct, amcic yeckunteḍ γef yiwen ufurek ma d ayaẓiḍ yuli armi d tacebbubt. Kra n tegnit kan armi iwala uyaẓiḍ tiftilin ttdeqdiqent deg yiwen umḍiq iwumi ssawalen yemdanen Aswel. Amḍiq-agi, yusa-d ddaw Tigejda, yelha aṭas i tukksa n lxiq, ama di tegrest neγ deg unebdu. Akken yessaweḍ uyaẓiḍ isalli n teftilin i iwala i imeddukal-is, yenna-asen uγyul: ‘’Yyaw kan ihi ad nernut tikli ar dahin, ahat d kra n uxxam wahi, dagi d yir amḍiq i tguni!’’. Aṭarus: ‘’Ladγa ma nerna nufa ulamma d kra n yiγsan ad ten-jqejqeγ, tasekkurt, timellalin’’…tettkemmil
Seg tsekla taqbaylit