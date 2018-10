Tiddukkla At Idris tamellalt d asirem n yilemẓiyen

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Ɣas ma yella s wazuḥ, ɣas akken s ulac i d-ssalin iman-nsen, meεna lebɣi d tayri i sεan i taddart d tɣiwant-nsen s umata, yeǧǧa-ten leḥḥun deg ubrid yeččuren d isennanen, ttkemmilen tikli ccil ma yella ḥafi. Ɣef wanect-a, dɣa, i d-snulfan wat nnif d tismin, i yettwaqerḥen seg waddad n temnaḍt anda i ttidiren, tiddukkla At Idris tamellalt. Imi win yebɣan ad tbeddel, ad yezwir deg yiman-is. D annect-a i ten-yeǧǧen ad sbeggnen tigzi d waṭas n tḥerci deg unnar. D tarbaεt n yilemẓiyen i yesεan allaɣ meqqer, imi s lebɣi-nsen ssawḍen sduqqsen-d aṭas n wid yellan gnen, ur cliεen seg liḥala n taddart-nsen. Arrac n Kefrida, deg wussan yezrin, uɣen-d ṭṭwabel d yikersiyen i tddukkla i wakken ad ten-sqeddcen at taddart deg lfeṛḥ neɣ deg lqerḥ-nsen. Rnu ɣef waya, bdan axeddim deg usizdeg d ucebbeḥ n yizergan d yiberdan-nsen. Seld anejmuε n yiεeggalen, gren tiɣri i yimezdaɣ i wakken ad d-gren iman-nsen , ad d-fken afus n tallelt, yal yiwen s wayen yezmer, ama s tedrimt, s leqdic neɣ xersum s wawal aẓiḍan. Ula d imezdaɣ seg tama-nsen ur stehzan ara deg taluft, imi akken ma llan tehwa-asen tikti. Ayagi, iban-d deg temlilit tamezwarut i d-swejden yiεeggalen n tddukkla, i yellan ass n 25 di cutembeṛ yezrin deg Uεwin, i wakken ad sebɣen leḥyuḍ, dɣa aṭas i d-yerran i teɣri-a. Ihi akken i d-nnan at taddart :« Nessaram-as teɣzi n leεmer i tddukkla-agi i wakken ad tkemmel deg leqdic-is igerrzen. Akken qqaren, temẓi txeddem ɣef temɣer, ihi ilemẓi ilaq ad ifaṛes tazmert i yesεa ».

K. K.