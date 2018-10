Tuɣal-as tejmilt i ucennay Ḥssisen

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

D mmi-s n taddart n Tizi Ɛamer di tɣiwant n Ɛin Zawiya , d yiwen n unaẓur i d-yekkren di temdint n lezzayer akked yinaẓuren imeqqranen, nezmer ad d-nader : El Ɛenqa, Mrizeq, Rwiced . Yekker-d Ḥsisen deg yiwet n twacult i ixussen am twaculin yakk di tallit-nni n unekcum arumi. Ihi, am netta am tezyiwin-is, yebda axeddim. D taswiɛt-nni iwaeɛren i t-yeǧǧan ad yeḥbes leqraya akken ad d-yessis talqimt i twacut-is. Yebda abrid n cna asmi yesɛa 15 n yiseggasen di leɛmar-is. Yelmed ɣer Cix Misoum ayen akk yeɛnan cna , syin yettnerni armi yessaweḍ, ad d-yessufeɣ tizlatin, ama s teqbaylit neɣ s taɛrabt. Ad nader gar-asent : A ṭṭir lqefz , Refdeɣ tabalizt , Nhar el djemɛa. Yekcem Ḥsissen FLN deg yiseggasen n 1955, yuɣ lḥal yemma-s ur tebɣi ara imi tella tugad fell-as, acku ala netta i tesɛa , maɛna yenna-as-d kra n wawalen i d-yesssbeggnen tayri i yesɛa i tmurt-is : “ I ma yella tiyemmatin akk n Lezzayer sɛant yiwen n uqcic, ihi d anwa ara irefden leslaḥ ?’’. Yuḍen Ḥsisen deg useggas n 1958, yewweḍ leɛfu n Rebbi di tmurt n Tunes. Wwin-d tafekka-s ass n, 29 Cutember 2012 ɣer tmeqqbert n El Kettar di Lezzayer tamaneɣt. Ihi ilmend n usmekti-agi, ihegga-d Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri yiwet n tejmilt i Cix Ḥssisen s lemɛawna n tddukkla tadelsant “Anadi” akked tddukkla “Les amis de la Rampe louni Arezki “ , anda i d-tella temsikent n tudert-is ass-nni n Sebt. Am wakken daɣen i d-yella usnuzu s ubuddu n udlis “Cix Ḥssisen “ n Abdelkader Bendameche d usenɛet n usaru ɣef tudert n unaẓur. Syin, yella-d d asarag sɣur Abdelkader Bendamech anda i d-yewwi awal ɣef tudert n ucennay, akken daɣen i d-yemmeslay Mass Ait Aoudia Lounis, netta d aselway n tddukkla n “Les amis de la Rampe louni Arezki “ ɣef Cix Ḥssisen : “ Itinéraire d’une étoile lumineuse “. Di taggara n wass, teḍra-d d yiwet n tmeɣra swayes medlen tajmilt i d as-yuɣalen i unaẓur i d-yekkren gar imeqqranen.

Yamani Souhila