Ad tili tezrigt tis 11 ass n 11 tuber 2018

Tetthegi-d Tddukkla tadelsant Amgud n tɣiwant n Draɛ Lmizan, s lemɛawna n tesbeddit Matub Lwennas, tazrigt tis 11 n warraz Matub Lwennas mgal tatut. Ad yettunefk warraz-agi, lexmis-agi sdat-nneɣ 11 tuber 2018 deg temkerḍit n tɣiwant n Draɛ Lmizan. Afran n wazemz-agi n 11 tuber, yeqqen ɣer usmekti wis 30, ɣef wasmi wten yiǧadermiyen aɣewway amaziɣ s rrṣaṣ, deg Ɛin Lḥemmam (Micli zik), ɣef wakken i t-id-yenna Mass Karim Larbi, aselway n tddukkla Amgud. Yetturaǧu, ad d-yili deg tesfugla ufraq n warraz-agi ara yettunefken i yiwudam n yidles, yecnan imedyazen, imura, icennayen…atg. Am wakken daɣen yetturaǧu, ad ilint temsikniyin n umecwar i d-tewwi tddukkla-a Amgud, d umecwar akked kra n tewlafin n unaẓur Lwennas Matub. Ad ilint diɣ tnagiyin d umeslay s telqey ɣef ucennay-agi yuran isem-is deg umezruy amaziɣ. Am yal aseggas, mi ara ferqen arrazen-agi, wid mazal ddren, d nutni s timmad-nsen i t-yettawin, ma d wid yemmuten, d iɛeggalen n twaculin-nsen iwumi i ten-ttakken. Ad yessali leqdic-a s ufraq n warrazen i yiwudam ara d-yufraren deg umsizwer, d wid mucaɛen, gar-asen acennay Slimane Azem i lmend n tesmiḍent ɣef tlalit-is. Ali Yeḥya Abdennur akked Newara, ad ilin d inebggawen n yiseɣ d lḥerma. Am wakken daɣen ara asen-yettunefk warraz-agi. Rnu ɣer wid ara d-yiffriren deg umyezwar n warraz-agi, deg waṭas n yiḥricen yecban ; aẓawan, tasekla, tamedyazt…atg. Ad d-nesmekti imsizwren n tezrigt tis mraw, wigi d Mass Acab Remḍan, Anemhal n tezrigin Acab, Mass Usalem Muḥend Weɛmer, d aselmad n tdamsa , d ameɣnas diɣ akked Massa Linda Wataḥ d taɣellayt n ugezdu n tutlayt d yidles amaziɣ n Bgayet. Ɣer taggara, ad nini belli arraz-agi Matub Lwennas mgal tatut, yennulfa-d i tikkelt tamezwarut deg useggas n 2007, sɣur tiddukkla-agi Amgud i ttakken yal aseggas i yimeɣnasen d wid ixeddmen ɣef tmaziɣt d yidles-is s umata. Matub Lwennas, yettwanɣa ass n 25 yunyu 1998 deg Tala Bunan, deg ubrid-is ɣer Wat Dwala, di leɛmer-is ala 42 n yiseggasen.

Adaoun Abdelghani