Timlilit taseklant n Mass Ahcène Mariche

Il ya 46 minutes

D akemmel n wahil n temliliyin tiseklanin i d-tettheggi yal taggara n waggur temkerḍit n lwilaya n Tizi Uzzu. Iikkelt-agi, d mass Achène Mariche i d-yellan d inenebgi. Ass-nni n lexmis yezrin, 27 deg waggur n cutember 2018 ɣef 10h30 n tsebḥit, tella-d temlilit taseklant tis mrawet d snat (12) sɣur umaru-amedyaz Achène Mariche deg Temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant n lwilaya n Tizi Uzzu. D timlilit yeddan ɣef teɣzi n ssaɛa, yemmeslay-d deg-s ɣef tudert-is d yimuhal akked umecwar-is deg tira n tmedyazt. Di tazwara, yuɣal armi d isurifen-is imenza deg tira, anda i d-yenna belli tamedyazt-agi d awrat (ttrika) sɣur jeddi-s; “Uffiɣ-d jeddi s baba (Ali n Said), yella d amedyaz ameqqran”. Syin akkin, ihder-d diɣ ɣef yisefra-s imenza, i yura asmi yella deg tesnawit n Larbaa Nait Irathen, d wamek yedder tirmit-is deg tira asmi yeqqar. Tin ɣur-s, ixdem-d taḥawact i 17 n yidlisen-is n tmedyazt, wa deffir wa, akken msetbaɛen deg usizreg. Dɣa deg uḥric-agi n tsuqqilt d tutlayin, yenna-d: “Nekk d win iḥemmlen aṭas tutlayin. S tsuqqilt ad tefkeḍ i wiyaḍ tagnit ad ẓren acu turiḍ”. Deg wawal-is, yenna-d belli d netta i d amedayz amenzu azzayri yessuqqlen tamedyazt-is ɣer teglizit, d netta diɣ i d-yessuffɣen tasfift (CD) tamenzut n yisefra s uẓawan. Ammuden-agi n tmedyazt, yettwarun s rebɛa n tutlayin, tuget deg-sen fɣen-d s teqbaylit, wiyaḍ d tasuqqilt. Am wakken daɣen i d-yenna: “Seg 1984 ara ass-a, uriɣ ugar n 900 n yisefra, ma seg 2005 ar tura ɣur-i 17 n wammuden n tmedyazt s ukkuẓet n tutlayin-agi: Taqbaylit, tafrensist, taɛrabt akked teglizit”. Ikemmel imeslay-d ɣef yidlisen ineggura i d-yessuffeɣ yakan akked wid yettheggi i wussan i d-iteddun. Yexdem-asen daɣen tamsizzelt tameẓyant i yisnawiyen yellan deg tzeqqa; Yal asteqsi s udlis, d ayen yeǧǧan inelmaden-agi ad fken afud u ad ttekkin deg usarag-agi. Ɣer taggara n umeslay-s, iger-d tiɣri i yinelmaden yellan din, anda yessuter deg-sen taɣuri akked tira, am wakken i d-tella diɣ tnagit n umedyaz Mihadi ɣef wassaɣ-is netta d Mass Mariche.Tin ɣur-s, yella-d uskasi ladɣa sɣur yinelmaden ur d as-ncuḥ ara s yisteqsiyen i umsarag, ɣer taggara yeɣra-d asefru-nni nSidi Valentin i yettwasuqqlen ɣer 15 n tutlayin. Ad d-nesmekti belli, Mass Ahcene Mariche, ilul ass n 21 deg wayyur n Furar 1967, di taddart n Tala Tulmut i d-yezgan deg tɣiwant n Tizi Rached. D aselmad n tɣarant neɣ tsengama (la physique) u d aselmad n tesnalkimt (infortatique), yesɣer deg uɣerbaz alemmas (C E M) Metrak Omar, deg tɣiwant n Tizi Rached. Deg uḥric n tẓuri, yeqdec deg waṭas n yiḥricen yemgarden n lfen, xas ma yebda s tira n yisefra d tmedyazt u mazal-t deg-s ar ass-a. Maca yurar yakan deg yisura n tmaziɣt amedya :asaru n "Wardiya n Ṭriz" d usaru "I neẓra mazal ad nẓer"…atg. D amedyaz diɣ, seg useggas n 1984 imir yesɛa 17 n yiseggasen kan di leɛmer-is. Deg tefsut n 2005, i d-yesuffeɣ ammud n yisefra-ines amezwaru, imir yella yeqqar di tesdawit n " l’Oregin State " di tmurt n Marikan... atg

A. A.