Par DDK | Il ya 46 minutes | 51 lecture(s)
Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel
Imeddaḥen n Tizi n Kwilal
Teddun, ttimγurent teftilin-nni sdat wallen-nsen, ḍefren lewhin-sent almi d-ufan iman-nsen sdat n yiwen lbeṛğ amaynut annect-ila-t. Aγyul, iḍal si ṭṭaq s uεenqiq-is aγezzfan akken ad iwali d acu yellan. Ayaẓiḍ: ‘’Aha fru-aγ-tt-id, ini-aγ-d d acu twalaḍ a ddin qessam-ik!’’. Aγyul: ‘’Tirbutin n yal lewqam n wučči d tissit, yal tarbut zzin fell-as imakraḍen, meccḥen seg tiẓeṭ yellan deg-s s tawant d ustummen’’. Ayaẓiḍ: ‘’Ah ya ssiεqa! D nekkni iwumi i d-tewwi ad nessider kra deg yimawen-nneγ, aql-aγ njaf si laẓ’’. Aγyul yecna-as-d kra n yimeslayen seg tizlit n umedyaz-nneγ, yenna-as: “ Mdel tiṭ-ik tuγaleḍ, limmer ad ak-id-nessaki!”. Uγalen myesmuqalen akken ma llan, yal wa yessaked wayeḍ s allen-is, gzan, ḥulfan akk yessefk ad d-afen kra n ttawil akken ad snejlin imakraḍen-nni. “ Win yettnadin, yettaf daγen”, ula d nutni ufan-d tikti-agi: - Aγyul yessuli idaṛṛen-is imezwura almi d ṭṭaq. - Aṭarus ineggez γef teεrurt n uγyul. - Amcic yeckunteḍ almi yewweḍ γer nnig tzagurt n uqjun. - Ayaẓiḍ i d-yeggran d aneggaru, yessrafeg, yuli γef uqerru n umcic, ssulin taqebbet n Eiffel ( Tour Eiffel ). Akken ṣeggmen imeddaḥen n Tizi n Kwilal iman-nsen akken iwata, serrḥen i igerjyam-nsen, uqmen-asen i imakraḍen-nni tamuffirt n usef qeε s ccna n akappella. Suγen γef yiwet tikkelt: Aγyul yesmermiḥ, aqjun yesseglaf, amcic yesmiεεiw ma d ayaẓiḍ yerra-tt i tuddna. Imcumen-nni n imakraḍen wa yedduqes, wa yefrawes, wayeḍ yettlejlij, ulac win inudan deg-sen aqerruy-is yufa-t imiren… Tettkemmil
Seg tsekla taqbaylit