Tekfa tfaska n Usaru Amaziɣ

Mbaɛd mi tɛedda tezrigt tamezwarut akken ilaq ɣer uqerru-is Mass Tahar Houchi akked gma-s Mass Madjid Houchi , a-t-an ihi tella-d tezrigt tis snat. Tagi d tafaska n usaru amaziɣ di tmurt n Canada, i d-yellan ussan n 5 d 6 tuber 2018 di tesdawit Concordia di Montreal. deg wass amenzu, yella-d usarru n Fatma N'Soumer n Belkacem Hadjadj i yesɛan 113 n ddqayeq, syin d asaru n KameL Hammadi Gar yinzizen n Abderazak Larbi Chérif i yesɛan 62 n ddqayeq , anda i d-yettwanced Mass Kamel Hammadi i d-yecnan kra n tezlatin. Am wakken, daɣen, i d llan 6 n yisura iɣezzfanen, 10 n yisura imeẓyanen akked 6 n yifetrayen s teqbaylit, tarifit, tamacaɣt, s gwancit, tacelḥit, taɛrabt, tafransist. Llant-d, diɣ, kra n yifetrayen ɣef yimaziɣen n tneẓrubt, Maṣer, tigzirin tiknariyin. Deg wass n 5 tuber, iɛedda-d usaru Iperita n Muhemmed Buzagu n tmurt n Maruk. Yemmeslay-d ɣef wayen i d-yeǧǧa n lemḍarrat “Le gaz moutarde”. Gar-asen aṭṭan n uxenzir (cancer) di temnadt n rrif, asmi i yella ṭṭrad gar yimezdaɣ n rrif akked Ispenyuliyen. Syin, d asaru n Djilali Beskri “Tales of Africa “. Deg usaru-a, wwin-d timucuha yemxallafen n tfarka .”Ayrouwen “ s tmacaqt, amsufeɣ-is d Brahim Ysaki si tmurt n Lzayer. Ayrouwen, lmaɛna-is yiwet n tikkelt. Ihi deg yiwet n tikkelt, d taqsidt n tayri i d-yezdin gar Amayas akked Claude deg tneẓrubt n tmurt n Lezzayer. Akken daɣen i d-iɛedda usaru n Augustin, Fils de ses larmes : d taqsidt n yilmeẓyen imaziɣen akked tuɣalin-nsen ɣer le christianisme. Am wakken daɣen i d-yella usaru s teqbaylit n Rachid Bouider s uzwel Tuzyint. D yiwet n teqcict iwumi nɣan imawlan-is, syin tebɣa ad d-terr ttar. Ula d tafaska n Raconte-art, tella di ttiɛad s yiwen n usaru n Yazid Arab . Imaziɣen n tmurt n Maṣer, ula d nutni, ur zgilen ara asiher-agi. Llan-d s yiwen usaru i d-yesbeggnen leɛwayed ur yettwasnen ara s waṭas n yimaziɣen n temnadt n Siwa. Syin ɣer tegzirin tiknariyen ‘’Canarias Amazigh’’ d asaru yettmesslay-d ɣef wayen i d-nnan ɣef yimaziɣen imezwura di tegzirin-agi. Srid yetbeɛ-it-id usaru n Estrella Monterrey iwumi tsemma Aman . Tafaska n usaru amaziɣ d yiwet n tugnit anda i d-mmlalen Yimaziɣen n umaḍal seg tefriqt n ugafa armi d tigzirin tiknariyin. D ayen ara d-yawin aṭas n tmussniwin gar yimaziɣen, ladɣa wid n tegzirin tiknariyin imi ur ttwassnen ara s waṭas. Asaru d yiwen n wallal s wayes i izemren yimdanen ad beddlen tamuɣli n win i t-yettwalin akken-nniḍen. D ttawil iwulmen nezzeh, diɣ, i usnerni n tutlayt gar leǧnas.

Yamani Souhila