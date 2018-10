Yegla-d ugeffur s temḍerrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Ugar n kṛad n wagguren n lḥamu d urɣu i iɛeddan s tteqlaq d lḥir ayweq ad kkfun, imi anebdu n useggas-a qessiḥ akken ilaq. Meεna ulac d acu yettdumun akken qqaren, ‘’yal ccedda teḍfer-itt talwit’’. Ha-t-an ihi unebdu ihegga dayen lqecc-is i wakken ad yeǧǧ umwan amḍiq i tegrest d wid iḥemmlen tasmuḍi. Deg wussan-a iεeddan dɣa, tewwet-d lehwa yeqwan nezzeh, i d-yessegran axessar d ameqqran deg wayendin n yimukan d yiberdan, akked lɣella n tebḥirin, xas akken lqaεa, tella teḥwaǧ s tidet aman. Yal yiwen amek i yettmuqul taluft: Yiwen yettwali-tt d ayen yelhan ara d-yawin abaɣur, ama seg tama n lexsas n waman, neɣ seg tin n tfellaḥt, acku d ayen ixuṣṣen; ma d wayeḍ, ayagi ur yeffiɣ ara fell-as, ladɣa wid ur nesεi anda ara ddarin. Ahat d imesdurar i yenṭerren ayendin seg ugeffur-a. Acku mazal ur ttwaxedment tuddar-nsen amek ilaq akken ur yettili waluḍ. Ddeqs n yiberdan i ixesren seg yiḥemmalen-a, am win yellan gar tɣiwant n At Smaεel d Tsexriwt, i yellan yettwaɣ, yuɣ lḥal, iseggasen iεeddan. Daymi ttqellqen yimezdaɣ ɣef liḥala-ines, imi yezmer ad izuq akk deg tegrest-a, ladɣa imi mazal ur t-xdimen ara. Am wakken i yexser daɣen di Xeṛṛaṭa deg umḍiq iwumi qqaren Tiεwinin. Aɣilif ur yeḥbis dagi imi lehwa i d-yewwten tesseḥbes ula d imdanen, acku ččuren yiberdan d aman. Ula d tikeryas, ur zmirent ad ddunt. Ɣef usentel-a, yenna-aɣ-d yiwen n urgaz: « Aɣilif ur yelli deg ugama, akka tikkelt yelha lḥal, tayeḍ yexser. Meεna yella deg wid yestehzan deg yiberdan d tuddar-nneɣ», i iwala.

K.K.