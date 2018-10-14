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Ajdid deg tira
“Targit, yiwwas ad teffeɣ” n Mohend Nait Abdallah
“Targit, yiwwas ad teffeɣ” d wagi i d azwel i d as-yefka umaru-amedyaz i wungal-is amenzu s tutlayt n tyemmat. Yeffeɣ udlis-a deg wussan-agi iɛeddan ɣer tezrigin “Graine Fertile” n Tizi Uzzu. D ungal ara yesnernin tasekla tamaziɣt d win ara d-yawin abaɣur i tutlayt, diɣen. S wungal-agi-ines amezwaru, yenğer-d i yiman-is abrid ara yessalin tamaziɣt s aswir n tutlayin tinezmarin n umaḍal. Yekcem daɣen amaḍal wessiɛen n tsiwelt s wungal-agi-innes. D ungal n 152 n yisebtar, yettwaru s tutlayt tamaziɣt, s teqbaylit-nni yeččuren d sser d ccbaḥa n umeslay. Deg usebtar wis rebɛa n tduli n udlis-agi, ad naf tameddurts tewzel n umeskar d wayen yura, am wakken daɣen ara naf tukkist tameẓyant i d-yekkes seg-s. Ma nsuk tiṭ ɣer daxel, ad naf yerra diɣ tajmilt i yimdanen yenfa ucengu afransis ɣer tegzirt (la nouvelle Caledonie) d wid tenfa tmurt-a. Tin ɣur-s, ad aɣ-d-tmagger tezwert i d as-yura Mass Alik Koucila, aselmad deg tesdawit n Tizi Uzzu, anda i d-yefka tamuɣli tamatut ɣef yisental iɣef i d-yewwi awal Mass Nait Abdallah deg wungal-agi. Ungal-a, yebḍa ɣef rebɛa yiḥricen, yemseḍfaren akka; Tikerkas, Asḥisef, Ttektal akked usirem. Mačči d yiwen n usentel i d-yewwi umeḍḍah deg teqsiṭ n wungal-agi, gar ḥeragga, taneḥyaft, ddel akked uzaglu n udabu azzayri...atg. Ad nesmekti kan belli, Mohand Nait Abdallah d amedyaz, n sin wammuden n tmedyazt, amezwaru d “Aḍref” deg 2013, wis sin d “Awal d wawal” deg 2015. D ameɣnas n tutlayt tamaziɣt, yella gar 24 n yimeḥbas i yettwaṭfen ɣer lḥebs deg useggas n 1980. Tura diɣ, yuɣal d aneggal i lmend n wungal-agi-ines amenzu, s wayes yekcem annar-agi n tsekla tamaziɣt s tehri.
A. A