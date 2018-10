Azemmur U Meryem deg umḍiq amezwaru

Par DDK | Il ya 44 minutes | 68 lecture(s)

D taddart Azemmur U Meryem i yewwin amekkan amezwaru n timsizzelt Aïssat Rabah n taddart tazeddgant.

Ass-nni n lḥedd iɛeddan, 14 deg tuber 2018, i d-yella uberreḥ, deg Uxxam n umezgun Katen Yacine n temdint n Tizi Uzzu, s 10 n tudrin i d-yufraren deg temsizzelt n useggas-a, deg tezrigt-is tis 6. D timsizzelt i d-yettheggi Useqqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu. Ma nmuqel ɣer yigemmaḍ n tikkelt-a, ad naf d akken d taɣiwant n Tirmitin i d-iḥellan aḥric ameqqran deg usiher-a, imi 3 n tudrin-is i d-yufraren : amḍiq amezwaru, wis tlata akked wis rebɛa. Deg umekkan amezwaru, taddart Azemmur U Meryem n tɣiwant n Tirmitin, wis sin taddart At Saɛid n tɣiwant n At Wizgen, wis tlata taddart Cbaba n tɣiwant n Tirmitin, wis rebɛa tewwi-t taddart Megdul n tɣiwant n Tirmitin, wis xemsa, iṣuḥ-d taddart Tisguwin n tɣiwant n Bujimaɛ, deg umekkan wis setta, tufrar-d taddart At Amer n tɣiwant n At Buwaddu, ma deg umḍiq wis sebɛa, ad naf taddart Icliben n tɣiwant n Abi Yusef, amḍiq wis tmanya, tewwi-t taddart Buyeɣzer n tɣiwant n Friqat, amekkan wis tesɛa, tezga-d deg-s taddart At Ɛisi U Yeḥya, ma d amḍiq aneggaru wis xecra, tefka-t teseqqamut n uktazal i taddart Tamkadbut, taddart tis snat i yewwin arraz deg tɣiwant n At Buwaddu. Arrazen-agi, sqamen-d azal n 44 n yimelyan n ddinar, mačči s 33 n yimelyan am useggas iɛeddan. Mraw-agi n warrazen i yettwaferqen, llan gar 2 d 9 n yimelyan n ddinar. Taddart tamezwaru, tewwi 9 n yimelyan, tis snat tewwi 7 n yimelyan, tis tlata tewwi 6 yimelyan, tis rebɛa, ṣaḥen-tt-id 5 n yimelyan, tis xemsa 4 n yimelyan, ma d tin i d-yufraren deg umḍiq wis setta d wis sebɛa akked wis tmanya, wwint yakk 3 n yimelyan i yal yiwet deg-sent. Ma d taddart i yeṭṭfen amḍiq wis tesɛa akked wis ɛecra, wwint 2 n yimelyan i yal yiwet. Ula d tafelwit n uktazal, swayes txeddem teseqqamut n uktazal, yella-d deg-s umaynut imi yettili-d usenqeḍ ɣef 100 tenqqiḍin. 25 tneqiḍin, rzant iberdan n taddart, 25 tneqqiḍin-nniḍen n useddu n yiḍuman d wammus, ma d imeḍqan uzyizen (publique), yecban tajmaɛt, imekwan n tizzegzewt...atg ɣef 20 tneqqiḍin, 10 tneqqiḍin-tiyaḍ i tliwa d yiɣbula n waman. Ma d imeḍqan n yidles d tmussni akked yisebdaden ɣef 10 tneqqiḍin, timqebrin s 7 tneqqiḍin, ma d tlata-nni i d-yeqqimen i leqwanen n useḥbiber ɣef twennaḍt. Ad d-nesmeki, belli timsizzelt-agi n taddart tazedgant, yettheggi-tt-id yal aseggas Useqqamu aɣerfan n lwilaya (APW) n Tizi Uzzu. Deg tezrigt n useggas yezrin, d taddart n Tiferdoud i yewwin arraz amezwaru, ma d tinna uqbel-is d taddart n Boumessoud i tt-yewwin d tamezwarut deg 2016. Ma d aseggas-agi, ihi d taddart Azemmur U Meryem i t-yewwin. Tazrigt-agi tamynut n useggas-a, yewweḍ wuṭṭun n tuddar i issersen zzmamat n uttekki ɣer 101, yennerna wuṭṭun-agi s lqidar n 25% ɣef tezrigt-nni n yilindi. Deg wussan-nni ineggura n waggur n cutember, i tessuli tufɣiwin-is teseqqamut n tezdeg d tezmert akked twennaḍt n Useqqamu aɣerfan n lwilaya, i yellan d taseqqamut n uktazal n temsizzelt-agi ɣer tudrin yettekkin deg tezrigt-agi tis 06. Tallit n uktazal n 101 n tudrin-agi yettekkan, tella-d gar tazwara n waggur n yulyu armi d taggara n waggur-agi n cutember iɛeddan. Azemz-agi n 14 deg tuber i deg i d-yella usfugel, yemwata d wass ideg yettwanɣa uselway aqdim n Useqqamu aɣerfan n lwilaya Aissat Rabah deg useggas 2006.

Hocine Moula