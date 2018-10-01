Par DDK | Il ya 44 minutes | 66 lecture(s)
JSK - Mazal ar tura ur tewsir ara
«J S Imaziɣen, aql-aɣ nuɣal-d…»
Yuɣal-d usirem, taggara-a, ɣer wid akk yesɛan, deg wulawen-nsen, tarbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel JSK, imi ugar n 10 n yiseggasen-aya tura, ur tufi iman-is. Armi d tazwara n useggas-agi kan, i tebda tarbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel la d-tesseḍhar aqerruy-is deg ubaxix ideg i tezder, neɣ ɛad i tt-rran. Xas ulamma iswi n useggas-a mačči taqbuct neɣ d talɣuɣa, ɣef wakken i d-qqaren yimḍebbren n JSk, ama d aselway Mellal neɣ asleɣmay Dumas, acu kan mi ara walin yimferǧen-is neɣ wid i tt-yetabaɛen s umata igemmaḍ i d-tḥerra deg 11 n temliliyin-agi timezwura, anda ur texsir ula d yiwet, yettlal-d usirem ɣur-sen u ssaramen ad tfak aseggas s warraz ara asen-tehdu. Mačči kan d asirem-a i d-yuɣalen ɣur-sen, meɛna yuɣal-d sser d liser ɣer unnar n umenzu n unbir imi keccment ula d tilawin ɣer din. Aya, urǧin i d-yella deg walebɛaḍ n yinurar n Lezzayer. Dɣa, tamsalt-a, tessewhem ayendin n yimdanen yettidiren berra n tmurt n leqbayel. Meɛna ula ɣer kra n yiqbayliyen, yella-d ustewtew d xezzu, ladɣa ɣer wat ṭṭlam neɣ wid yenwan Rebbi di tmurt nutni deg yigenni. Aṭas dɣa i d-yellan n ucemmet deg tlawin-nni i yettruḥun ɣer unnar n JSk i wakken ad walint timliliyin i d-yettilin deg temdint n Tizi Uzzu. ‘’Segmi i d-ttruḥunt tlawin ɣer unnar i wakken ad ferǧent, yebda la yettanqas umdegger, rregmat akked leqbaḥa. Seg zik n zik, tezga tesɛedday tmeṭṭut leɛnaya. Ihi, Leqbayel, ttqadaren tameṭṭut anda ma tella. Seḥbibiren fell-as mi ara tili deg walebɛaḍ n yimekwan. Ihi, ayen akka ara iḍerrun n wayen yelhan deg unnar n JSK, tettekki deg-s tmeṭṭut imi i d-tefka afus n tallelt n terbaɛt n JSK. Tezga tmeṭṭut taqbaylit ɣer yid-is n urgaz deg teswiɛin n ddiq. Tella ɣer tama-s deg lgira u tella ass-a ɣer tama n yilmeẓyen n JSK imi teẓmek fell-asen deg yiseggasen iɛeddan. Ur ilaq ara ad nettu d akken tarbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel d azamul n tmurt, mačči kan d tarbaɛt n ddabex uḍar’’, i d-tenna yiwet n tlemẓit i iferǧen timlilit. Ɣer wid yetabaɛen timsal n JSK, udem-agi yelhan i swayes i d-tban, ur d-yusi ara kan akka. Yusa-d imi ttwakksen yimḍebbren imezwura i yefkan JSK ɣer ucruf yerna ttkemmilen deg usegrireb. Ɣer yimussnawen-agi, tebda tettifrir-d tarbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel seg wasmi yettwakkes Hannachi ɣef uqerru n JSK. Xas ulamma yezzi yenneḍ ciṭ umecwar ɣef wanwa ara yilin d imḍebber amezwaru fell-as, meɛna ur tɛeṭṭel ara tufra-d tafat fell-as. Tufrar-d tagut s umata ɣef JSK segmi i yuɣal Cherif Mellal d aselway-ines u yerna yewwi-d Iboud, amyurar aqdim n JSK i d-yekkren, yakan, mgal Hannachi deg yiseggasen yezrin. Rnu ɣer wanect-a, imyuraren ilmeẓyen ifazzen i d-wwin yimḍebbren, mebla ma nettu asleɣmay igerrzen Dumas. Aya akk, yegla-d s yigemmaḍ igerrzen i terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel, imi teṭṭef amḍiq amezwaru akked USMA s 23 n tneqqiḍin u mazal ur texsir ula d yiwet n temlilit. Terbeḥ 6 deg-sent, temɛadal deg 5. Xas ulamma teṭṭef taqacuct, meɛna aselway Mellal akked Dumas ur gin ara taqbuct neɣ talɣuɣa gar yiswiyen-nsen. ‘’Ad newwet, aseggas-a, i wakken ur nɣelli ara’’. Ha-ten-in yimeslayen-nsen ihi. Dumas, yenna-d ɛad : ‘’Mazal ad d-nḥelli 14 n tneqqiḍin i wakken ad neslek deg ɣelluy’’. Aṭas i yeḍsan ɣef wawalen-a asmi akken i ten-id-yenna deg yiwet n temlilit akked tɣamsa. Seg tama-nniḍen, aṭas n yisenfaren i d-heggan yimḍebren-agi n JSK sya d afella. Amezwaru i yebdan imuhal-is, d ammas n usileɣ ara yawin, dɣa, isem n yiwen n uzamul-nniḍen n tmurt, wagi d acennay aɣewwaɣ Matoub Lounes. Ɣef wakken i t-yura Uɣmis n Yimaziɣen deg ussan yezrin, s yimru n A.A, ‘’ass-nni n 30 cutember 2018, i bdan yimuhal n useqɛed n wakal, ideg ara d-yili useḍru n wammas-agi, ideg ara tettheggi iman-is terbaɛt n JSK. Ad yili lebni n usefar-a sɣur takebbaniyin ukked ara temtawa terbaɛt-agi. Yetturaǧu ad yewjed deg kra n wagguren, akken i t-id-yenna Cherif Mellal. Imuhal-a, qelɛen deg yiwen n wadeg ideg llan 4 n yigeṭṭaren, i d-yezgan deg tama n Wad Ɛisi (ɣef tewwurt n temdint n Tizi Uzzu). « D taɣawsa igerrzen i terbaɛt n leqbayel wammas-agi n usileɣ, yella yakan deg wahil-nneɣ n uxeddim, maca newweḍ ɣer useḍru-ines. S tallelt n wid yettawin JSK deg wul-nsen ara d-yili usenfar-agi ara yawin isem n ucennay Matoub Lounes» i d-yenna Cherif Mellal, aselway n terbaɛt-agi. Yerna yenna-d unemhal anedbal Mass Rachid Ledjroud : « Ddeqs n tkebbaniyin (4 neɣ 5) n temnaḍt n leqbayel i d-yusan ɣer tenmehla n terbaɛt-agi, deg yiwen n yiswi n uttekki deg useḍru n wammas-a n usileɣ ara yettwaxellṣen si lǧib n terbaɛt-a, s uttekki n yicriken s ubrid n umtawa ». Ad tili deg wussan i d-iteddun yiwet n temlilit gar tenmehla n terbaɛt-agi akked tkebbaniyin, i wakken ad fernen tin neɣ tid ara d-yelhin s lebni-ines. D asɣur (établissement) anaddal ideg ara yilin sin yinurar n waddal n ddabex uḍar i uheggi n temliliyin, yiwen s leḥcic wayeḍ s tartan. Ad yili diɣ uxxam n tedbelt n wammas-agi ɣer tama n usensu n 66 n texxamin n yiḍes akked texxamin n ubeddel n yiselsa n yinaddalen d tzeqqa n ucafeɛ (récupération)’’.
H. M.