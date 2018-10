Imeddaḥen n Tizi n Kwilal

Par DDK | Il ya 43 minutes | 48 lecture(s)

Aḥric wis 6

Amcic uḥṛic, yessenta-as taccarin-is deg wudem-is, yegzer-it akken yessefk, yeğğa-as-d tiγerṣi ur jebbṛrent tfawtin. Ɣas akken teqṛeḥ n ugzar d lfeqεa iγef ur yebni, yeεreḍ umcum ad yessemneε idaṛṛen-is, yewweḍ kan γer tewwurt, yeffeγ-as-d uqjun iεemmej deg-s nnig tgecrirt-is, yeččur-d iεenfuren-is d tacriḥt n umessaḍ-is. Yewweḍ s afrag, yekker kan ad yazzel, imekken-as-d uγyul s yidaṛṛen-is ineggura s aεrur-is, iṣekkek-it-id, yefka-as-d tiγrit am tidak yettak Bruce Lee i widak yettnaγen mgal-ines deg yisura-s n lkarati, yesdegdeg-as akk iγsan-is. Ma d ayaẓiḍ i d-yeffeεfaεen si tnafa seg usuγu d usmermeγ n Tafat n ddin, yessummel-it s tuddna-s, am win yessekren fell-as ṭayhuh, yessawel s wafud: Qiqqiεεεεεεuuuuuuuuuuu!!! Tafat n ddin yeẓmeḍ neγ yekmes akk iman-is, iserreḥ d tazzla am waḍu, yewweḍ kan s imḍebber-is, yenna-as: A Tawaγit, a tawaγit-nneγ! Lbeṛğ-nneγ tura yettwazdeγ yerna mačči d kra. Ufiγ-n yiwet teryel, tegzer-iyi-d yakk udem-iw s waccaren-is yugaren imegran. Zdat uxxam yettεassa yiwen uεessas s lmus deg ufus, yessenta-yi-t-id deg umessaḍ-iw, yewwi amur-is. Deg ufrag teẓẓel kra n lḥiyya d taberkant teγli-d deg-i s iqjemyar s azagur, ula γef lqermud iεejjeṛ yiwen n bab igenwan-nsen, yettεeggiḍ-d, yeqqaṛ-asen: ‘’Awit-t-id γer dagi uεeffrit, uεefniḍ-nni! Ssiwḍet-iyi-t-id s ifassen-iw lmettwet!’’ Ihi tura, ḥala tarewla i d iyi-d-yessmenεen. Seg yimir-n ur uγalen imakraḍen zzin γer lbeṛğ-nni si tugdi, ma d imeddaḥen εezzben-as dinna akken iwata, ufan iman-nsen nezzeh, uγalen ur zmiren ara yakk ad ğğen axxam am winna… tettkemmil

Seg tsekla taqbaylit