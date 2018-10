Gar wansayen iẓeṭṭen assaɣen yelhan gar yimdanen

Par DDK | Il ya 43 minutes | 71 lecture(s)

Aṭas n wansayen i tesεa tmurt n leqbayel, tessemgarad-itt ɣef tiyaḍ. Am tmeɣriwin, aẓawan, llebsa akked wayen icudden ɣer tgella neɣ tazuri.

Xas ulamma temxalaf teflest, tikwal yettwazday ddin. Seg leεwayed i d-ǧǧan lejdud, d azday n tdukli n at taddart, ad naf zzerd (timecṛet), i d-ttheggin yimḍebbren n tuddar i wakken ad as-fken lḥeq-is uẓawali, neɣ agujil. Ansay-agi, d ttiεad i tegmat d tumert, d timlilit i d-yessemlalayen aṭas n medden i d-irezzun ula seg tɣiwanin-nniḍen. Ass n sed iεeddan, tewweḍ-d nnuba n At Smaεel. Yella-d ttiεad deg ljamaε n Tizi Lwali deg At Tεisiwt. Imeqqranen n taddart, uɣen-d azal n 5 n wayyugen (izgaren), ma yella d lweεdat, teggeḍ ar 7 n yiqelwacen. Send timezliwt n yiqerruyen-a, yella-d unejmuε gar-asen, ideg i d-berrḥen s ssuma n yiwet n tunt i ileḥqen ɣer 2 400 DA. Wid i d-yerzan, ɣas ma yella zran belli ssuma n tunt tettruḥu seg 2 000 armi d 2 600 DA, meεna tessewhem-iten ssuma-a, imi ttwalin-tt ɣlayet aṭas. Yenna-aɣ-d yiwen n urgaz:« Limer ad d-aɣeɣ 2 n lkilu seg tḥanut ara ffɣeɣ deg temsalt, 2 400 DA ɣlay aṭas, yerna mačči d taɣara yelhan ». Ma yella d yiwen umɣar yenna-aɣ-d: « Ad t-id-aɣeɣ ɣas ma yella s umelyun, ad t-id-aɣeɣ s tinna n nnif i wakken ansay-a ur yettruḥu ara. Yerna idrimen-agi ur ttruḥun sani, ad ilin i ubaɣur n yiẓawaliyen d yigujilen n taddart s umata ».

K.K.