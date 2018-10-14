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Ajdid deg ccna
Tidyanin n Ali Amran
Tidyanin d azwel i yefka ucennay Ali Amran i uḍebsi-ines aneggaru i d-yeffɣen ussan-agi kan, 6 deg tuber, dagi deg tmurt. Deg album-agi amaynut, ad naf 11 n tezlatin s teqbaylit akked yiwet-nniḍen s trumit i yettuneḥsaben d tarzeft, ɣef wakken i t-id-yenna. Deg tezlit tamezwarut ‘’Lxiḍ’’, yewwi-d awal Ali Amran ɣef nḥas i yettilin gar leqbayel. Kerhen mi ara d-yifrir yiwen deg-sen. ‘’Tlatin’’, d asentel iɣef i d-yemmeslay ucennay ɣef yir asirem, itezzi itenneḍ kra ur d-iban deg tudert-is. Ma deg tezlit tis tlata, yextar Ali Amran yiwen uɣbel i iceɣben aṭas n tmura, wagi d tawaɣit n lfetna. Dɣa, yefka-as azwel ‘’Dderz n lfetna’’. ‘’Sel-as i dderz lfetna, la iremmeg lebɛid. Ala imeṭṭi d lmeḥna, i izerreɛ deg ubrid. Sel-as i dderz lfetna, la iremmeg lebɛid. La yesserwat di tmura, d wa i zzman ajdid’’. Dagi deg tezlit-a, ad mxalafent tektiwin gar wid ara as-yeslen. Ad ilin wid ara tt-yeqqnen ɣer wayen iḍerrun deg umaḍal s umata, am wakken ara ilin wid ara as-yefken anamek-nniḍen. Wigi ad cudden ɣer tmurt n leqbayel. Ineggaura-a, ad gen amgarad gar wayen i d-yeqqar Ali Amran deg tazwara akked tekti n tezlit-a. Ad ilin wid ara as-yinin. ‘’Imi seg tama, yekkat deg wid yettasmen, ur qebblen yiwen ad d-yifrir. Seg tama-nniḍen, la yekkat netta s timmad-is seg wid i d-yufraren s tektiwin-nsen, u ha-t-an la yessagad medden s lfetna’’. Akken yebɣu yili lḥal, tamedyazt, ad teqqim d tamedyazt, yal yiwen ad yefhem ayen yeffɣen fell-as. Ur yettbibbi unaẓur asegzi n yimdanen. Ma d tizlit tis rebɛa, tusa-d d tajmilt i ucennay ameqqran matoub Lounes, isemma-as, dɣa ‘’Lwennas’’. Xas ulamma d tizlit igerrzen nezzeh, yuklalen azwel-is, mac aula dagi, ad ilin wid ara as-yinin acimi armi d tura i yemmekta Lwennas ? Ɛeddan ugar n 20 n yiseggasen ɣef tmettant-is. ‘’Ula d ddula, terra-s tajmilt tura !, i nesla ɣer yiwen n umdan. Deg ‘’Tidyanin’’, tizlit tis 5, iger tiṭ ucennay ɣef umezruy : yettnadi, yesteqsay. S umata, yennul Ali Amran akk isental iceɣben timetti. Akka ara naf tizlatin, ‘’Bedd’’, ‘’Sanda akka’’, ‘’Ufiɣ ur ufiɣ’’, ‘’Izleg uḍref’’, ‘’Zzaɛrura’’, ‘’Ma d ddunit-ik’’ akked tezlit s tefrensist ‘’ Celui que tu penses’’. S uẓawan i swayes yuɣ tannumi yettawi-t-id Ali Amran, nezmer ad d-nini mebla ma neɣleḍ d akken ayen yelhan, yelha dima.
Hocine Moula