Simmal ttaken medden azal i twennaḍt

Par DDK | Il ya 13 minutes | 6 lecture(s)

Seg temsal iɣef yeṭṭuqqet umeslay iseggasen yezrin, d tamsalt n tezdeg d uḥeddu n twennaḍt, imi tawennaḍt d ayen icudden ɣer tudert akked tdawsa. Ihi yewwi-d ɣef yimdanen ad xedem akk ayen ilaqen i wakken ad tt-ḥerzen, am akken daɣen i d-yewwi ad walin tamsalt s tekti n tneflit idumen. S unamek-nniḍen, ur ilaq ara yiwen ad yettxemmim ɣef yiman-is kan, acku ula d yimdanen ara d-ilalen sya ɣer sdat, sεan azref-nsen deg-s.Taɣiwant n At Smaεel, tettwassen s ccbaḥa, teɣɣenter mliḥ deg ugama d wayen i ḥemmlent wallen i tmuɣli. Meεna, ur ǧǧan yeεdawen n ugama addad-is akken, imi ččuren iberdan-is, rnan glan ula s yidurar-is d ahicur. Liḥala-a, tessawki-d aṭas n yimezdaɣ ladɣa ilemẓiyen i yegzan fehmen azal n twennaḍt. Ineggur-a, nnan d akken ilaq tifrat i waya. D ayen i yeǧǧan timeltaɣin n tddukkla Amzur, grant tiɣri i yimezdaɣ i wakken ad herzen ahicur-nsen ur t-deggiren ara, ladɣa aplastik, acku ur ifessi ara s sshala deg ugama. Ayen yessefraḥen daɣen, d leqdic n warrac n taddart-a i yebdan asizdeg n tuddar d yiberdan. D amedya kan, nezmer ad d-nebder taddart n Leqbur i yessizedgen tamnaḍt-nsen ussan-a iɛeddan, war ma nettu leqdic n tddukkliwin n twennaḍt am tin n udrar n Takkuct. Axeddim-a akken i aɣ-d-yenna yiwen n uqcic:« Mačči kan yelha i twennaḍt, imi yelha ula i usduqqes n tuddar-nniḍen i wakken ad ddunt deg ubrid-a n tezdeg . Nessaram ad ilint ula d timsizzlin n tezdeg n temnaḍin akken ahat ad yili umhizwer ».

K. K.