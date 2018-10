Ad tili seg wass 29 tuber alamma d 10 deg unbir

Par DDK | Il ya 14 minutes | 6 lecture(s)

Ass-agi n letnayen 29 tuber 2018, i tebda s wudem unṣib tezrigt tis 23 n rreḥba tagraɣlant n udlis n tmurt n Lezzayer, yettwassnen s yisem n SILA, ad temdel tiwwura-s ass n ssebt 10 deg waggur n unbir. Tikkelt-a, fernen yimsuddsen n rreḥba tamurt n Ccinwa i wakken ad tili d tinebgit n lḥerma, ara d-yawin yid-s azal n 150 n yiwudam n tsekla, gar tezrigin d yimura. Gar-asen dɣa, aneggal Mo Yan i yewwin arraz n Noblel di tsekla deg useggas n 2012, yetturaǧu ad yexdem asarag ideg ara d-yemmeslay ɣef wayen icudden akk ɣer tira. Am wakken daɣen i yetturaǧu ad as-tuɣal tejmilt meqqren deg usiher-agi, ɣer tama n wahil anesbaɣur i d-tewwi tmurt-agi n Ccinwa. Ancad-agi, yella-d i lmend n umulli wis 60 ɣef wassaɣen yellan gar snat n tmura-a. Tamagla (délégatoin) n tmurt-a, tewwi-d yid-s ddeqs n yimura ara ixedmen asenzi s ubuddu n yidlisen-nsen. Ma ɣef tḥawact n tezrigt n useggas-agi, ttekkint deg-s ugar n 970 n tezrigin, gar-asent 271 n tmurt n Lezzayer d wazal 499 n tezrigin-nniḍen i d-yerzan seg wazal n 47 n tmura tiberraniyin. Azal n 300 000 n yidlisen s tutlayin yemgaraden n umaḍal: Tamaziɣt, tafransist, taɛrabt, taglizit, tacinwat...atg, i la yettwasneɛten ɣef teɣzi n 10 n wussan. Am wakken, i fkan tagnit i wazal n 70 n yimura ilmeẓyen izzayriyen i wakken ad sneɛten idlisen-nsen i umaḍal merra. Am wakken diɣen ara d-ilin leqdicat idelsanen-nniḍen, yecban 40 n temliliyin tiseklanin, isaragen, isaragen iwezzlanen d uskasi n wayen icudden merra ɣer udlis s umata. Ad d-ilint diɣ tejmilin i yiwudam n tsekla d yidles s umata, ama d Izzayriyen yecban, Amine Zaoui, Rachid Boudjedra, Merzak Bagtache ama d iberraniyen yecban, Abou Kassem Saad Allah, Mourad Bourboune...atg. Ɣer taggra, ad D6nesmekti belli ass aneggaru n rreḥba-a, ad d-yili ass n ssebt 10 unbir 2018.

Gh. A.