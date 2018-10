Yesseḥṛes lwali ɣef usenfar n Ɛecba

Par DDK | Il ya 13 minutes | 7 lecture(s)

Yerza ass n sem, 21 di tuber yezrin, lwali n Bgayet Mass Mεebbed i tdayra n Xerrata i wakken ad yessefqed anda wwḍen lecɣal n ubrid amaynut i yellan gar Bgayet d Sṭif. Ttraǧun yimezdaɣ n Xeṛṛata ttiεad-a s lḥir, ahat asen-d-yawi ayen yelhan i tdayra-nsen. Di tirza-a, rnu ɣef usentel n ubrid amaynut, fursen yimḍebbren tagnit i wakken ad ibed ɣef liḥala deg wacu i yella lɣar n Xeṛṛata. Addad n uneggaru-a, ur yessefraḥ ara, ama seg tama n tafat, lqaεa, anekcum n waman d tuqin n ubeḥri, neɣ d laman. Imi segmi i t-xedmen Iṭalyanen aseggas n 1988, ur yettwaqeεεed ar ass-a. Lebni-ines d aqbur nezzeh almi i d-yedḥa d amahi ɣef waṭas n yimsebriden i yettεeddayen syin-a. Ɣef wayen icudden ɣer ubrid amaynut, leḥḥun lecɣal deg-s akken ilaq, am wakken i d-nbeṛṛeh ussan yezrin. Yerna iweṣṣa-ten ad ɣiwlen ugar deg uṣenfar-a i ṭṭfen Yiturkiyen. Ma yella seg tama n lɣar aqbur, yenna-d belli ad bdun lecɣal n ureqqaε deg-s s tazzla deg wussan i d-iteddun. Imezdaɣ n temnaḍt-a ur umren ara aṭas s tirza-a imi ulac d acu i d-tewwi d abaɣur, ɣef usentel-a yenna-d yiwen n yilemẓi: « Di temliliyin am tigi i d-yewwi ad tban tidet, imi tadayra-nneɣ txus deg waṭas n tɣawsiwin am uxeddim, idles, d wayen akk iceɣben ilemẓiyen-nneɣ ».

K. K.