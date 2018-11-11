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Lezzayer tamanaɣt
Tessuli tezrigt tis 23 n rreḥba n SILA
Ass-nni n ssebt, 10 deg unbir 2018, i tessuli s wudem unṣib tezrigt tis 23 n rreḥba taɣraɣlant n udlis n tmurt n Lezzayer, yettwassnen s yisem n SILA, i yebdan ass-nni letnayen 29 tuber.
Ma d tikkelt-agi, fernen yimsuddsen n rreḥba-agi tamurt n Ccinwa i d-yellan d tinebgit n lḥerma, i d-yewwin yid-s azal n 150 n yiwudam n tsekla, gar tezrigin d yimura. Gar-asen dɣa, aneggal Mo Yan i yewwin arraz n Noblel di tsekla deg useggas n 2012. Ma ɣef tḥawact n tezrigt n useggas-agi, ttekkint deg-s ugar n 970 n tezrigin, gar-asent 271 n tmurt n Lezzayer d wazal 499 n tezrigin-nniḍen i d-yerzan seg wazal n 47 n tmura tiberraniyin. Azal n 300 000 n yidlisen s tutlayin yemgaraden n umaḍal; Tmaziɣt, Tafransist, Taɛrabt, Taglizit, Tacinwat...atg, i d-yettwasneɛten ɣef teɣzi n 10 wussan. Am wakken i as-tuɣal tejmilt meqqren deg usiher-agi, ɣer tama n wahil anesbaɣur i d-tewwi tmurt-agi n Ccinwa. Fkan daɣen yimsuddsen n leqdic-agi, tagnit i wazal n 70 n yimura ilmeẓyen izzayriyen i wakken ad sneɛten idlisen-nsen i umaḍal merra. Am wakken diɣen i d-llan leqdicat idelsanen-nniḍen, yecban 40 n temliliyin tiseklanin, isaragen, isaragen iwezzlanen d uskasi n wayen icudden merra ɣer udlis s umata. Ula d tijmilin i yiwudan n tsekla d yidles s umata, llant-d di ttiɛad, ama d izzayriyen yecban, Amine Zaoui, Rachid Boudjedra, Merzak Bagtache ama d iberraniyen yecban, Abou Kassem Saad Allah, Mourad Bourboune...atg.
Ahil anesbaɣur sɣur temkerḍit tagejdant n Tizi Uzzu
Ula d tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant n Tizi Uzzu, tella di ttiɛad s waṭas n leqdicat d yirmad ɣef teɣzi n usiher-agi. Seg wass-nni n tulya tunṣibt, i d-yellan ass 29 tuber 2018, i bdant temsikniyin n tuddsa-a, yecban idlisen, irmad, arraten n zawiya Sid Ali Moussa...atg. Yella-d diɣ usikew n tira s tifinaɣ sɣur Yanik Ikhou d Saliha Ouahioune, ɣer tama n usenzi s ubuddu sɣur ddeqs n yimura gar-asen: Attaf Mohamed, Mariche Ahcene, Yefsah Abderahmane...atg. tella-d diɣen tɣuri d usiken n yimuhal n yinelmaden n uɣerbaz alemmas Mouloud Feraoun n Tizi Uzzu. Ass-nni n ttlata, 30 tuber 2018, llan-d yisaragen iwezzlanen sɣur yimura-a: Ahcene Mriche, Akli Drouz d Rachid Ouerk, yella-d diɣ usikew n usuneɣ d usnulfu sɣur yiḥafaḍen ɣef usentel-a “Adlis-iw d wunuɣen-iw”. Ula d asenzi s yibudduyen n yimura, llan deg ttiɛad, gar-asen Halouane Hocine, Choitene Lynda, Nait Abdellah Mohand...atg. Ma d ass-nni n larebɛa, yezzi wawal deg tgida timeḍwert ɣef wassaɣ n tsuqqilt i lmend n usnerni n udlis n tmaziɣt. D Hamid Bilek d Brahim Tazaghart akked Djamel Lasheb, i iseqerdcen awal ɣef usentel-agi, deffir-s kan, yella-d usikew n tsuqqilt. Llan-d daɣen yisenza n yibudduyen sɣur Bentaleb Brahim, Kammel Nacer akked Koudache Lynda, i ibudden idlisen-nsen i yimeɣriyen. Ass aneggaru n wahil-agi, yekfa ass-nni n umenzu n unbir 2018, tella-d tejmilt i umjahed d umaru Salah Mekacher, s usenɛet n yidlisen d tudert d umecwar n umjahed-agi. Leqdic-a, yella-d i lmend n usmekti n umulli wis 64 n beddu n tegrawla tazzayrit, llant-d diɣ tnagiyin sɣur wid i t-yessnen. Ula d idlisen n umezruy, llan di ttiɛad, anda i xedmen yimura-a Imache Chabane d Mohammed akked Zamoum Rabah. Ɣer taggara, ad nesmekti belli ass aneggaru n rreḥba-a, yella-d ssebt, 10 deg unbir 2018.
Gh. A.