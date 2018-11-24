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Acimi ɣabent aṭas n teẓrigin?
Seg 29 tuber armi d 10 unbir, tella-d rreḥba tagraɣlant n udlis n Lezzayer (SILA) di lberj n temsiknin. Ɣef tmuɣli n waṭas n wid yeṭṭafaren amaḍal n udlis, ɣas ma ahat aberreḥ n teẓrigt-a tis 23 d « Adlis lwaḥid », maca si tama-nniḍen, ur d-llint ara tegnatin igerrzen i yimaẓragen d yimura akken ad yettwazdi s tidet udlis s umata, yal wa tutlayt swayes yettwaru. Akken i d-iban, ugur amezwaru yebda-d seg ukumisarya n rreḥba-a i ur nhegga akken iwulem i usnubget n yixxamen n teẓrigin, imi llan yimaẓragen i yufan iman-nsen ttwaḥeggzen send asihar, war ma ẓran acimi. Amedya n bab n teẓrigin Tafat, mass Tariq Ǧerrud, i d-iberrḥen deg yiwen n uḍris ɣef lɣiḍ-is seg ukumisarya n usihar-a. Daɣen, aɛewwiq n teɣlayt n yimeḍqan n usenzu di rreḥba-a, mazal-it akken yella iseggasen yezrin, war ma tella-d tsertit-nniḍen ara yemmuqlen deg-s. Seg waya dɣa, llan yimaẓragen ur nessaweḍ ad ilin dinna s teẓrigin-nsen d wayen i d-suffɣent. « D ayen yellan d awezɣi fell-aneɣ ad nili di rreḥba n udlis n Lezzayer aseggas-a. Akken ad teṭṭfeḍ amḍiq iwatan, ilaq ugar n 13 n yimelyan n ssantim. Nekni axxam-nneɣ n teẓrigin d amecṭuḥ d amaynut, ihi ur nezmir ara ad nxelles annect-nni », i aɣ-d-yenna mass Mbarek Gamar, amasay n teẓrigin Ccix Muḥend U Lḥusin n Tizi Uzzu. Yesbeggin-d waya amek yewɛer i umaẓrag si tama n tdamsa akken ad yesṭebṭeb di tewwurt n rreḥba-a tagraɣlant. Am wakken rreḥba-a, ‘’mačči i ubaɣur n udlis d yimeɣri, maca i tedrimt d wayen-nniḍen’’, I walan wiyaḍ. « Ur nuɣ ara amḍiq aseggas-a di rreḥba n udlis ɣef snat n tmentilin. Yiwet, ad ak-ḍeggren kan di tesga i asen-yehwan, ɣas texla neɣ tewɛer i wawwaḍ. Tayeḍ, d mi rnan 1 000 n yidinaren i ssuma n yal m² n llittaɛ », i aɣ-d-iwekked Mass Ḥmed Nekkar, imḍebber n teẓrigin Tamagit. Send ad d-yemmeslay ɣef udlis aqbayli: « Yella cwiṭ udlis aqbayli d umaziɣ s umata, maca drus. Ula d wigad n Usqamu Unnig n Timmuzɣa ur ten-snuzuyen ara. Srusuyen-ten-id kan i temsikent. Yella wugur sɣur yinerzafen daɣen, imi tikwal yezmer yiwen ad yaɣ adlis n tefransist s 3 000 n yidinaren, ma d win n tmaziɣt, 500 n yidinaren ad ak-yini ɣlay ». Ula d tiẓrigin Tira n Bgayet, ur llint ara dinna aseggas-a. D ayen i d-yura xersum di Facebook Mass Brahim Tazaɣart, win i tent-yesselḥayen. Imi ɣef tmuɣli-s, meskud ulac tasertit iwatan i udlis amaziɣ, ur tesɛiḍ d acu ara as-d-teg rreḥba-a.
M. K.