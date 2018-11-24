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Suq Letnin
Asfuggel n unbir 1954
Tezga-d tɣiwant n Suq Letnin s wazal n 25 n yikilumitren ɣer usamar n waɣir n Bgayet. Ddurt-a yezrin, am deg waṭas n tɣiwanin d tuddar, yella-d din usfuggel n umulli wis 64 segmi tendeh tegrawla n umenzu n unbir 1954. Heggant ttiɛad-a s umɛiwen tddukkla Awal Yessawal n Teḥmilt, tiddukkla Tamuɣli akked Uxxam n yilemẓiyen n Tizi Lwad. D armuden i d-yeḍran s umata deg uxxam-a n yilemẓiyen ɣef teɣzi n 4 n wussan, yettusemma seg 31 tuber armi d 3 unbir ideg nella. Walan medden d amerkanti nezzeh wahil i d-yettwaheggan i lmend n waya, imi ugar n tejmilin i yuɣalen i kra n yimjuhad n temnaḍt-nni, llant daɣen tigawin-nniḍen d warmuden idelsanen. Ad d-nebder tagnit n temsekniyin i d-yettwafusren teɣzi n ttiɛad, ama ɣef umezruy neɣ ɣef yidles. Yella-d daɣen umsizwer n usuneɣ d win n tmedyazt i lfayda n warrac imecṭaḥ n Suq Letnin, akked kra n tegnatin n ccna i d-yettwawin sɣur talilt n tama-nni. Yeḍra-d waya s uḥḍar n waṭas n medden, gar twacult n tegrawla, neɣ imjuhad iqburen, akked yimezdaɣ n Suq Letnin s yakk taggayin-nsen. « Xeddment tddukkliwin-a ayen iwumi zemrent i usmekti n uneḍruy-a amezray d wid akk yeɣlin akken ad tili tlelli. D acu, mazal ɣezzif ubrid akken ad nessiweḍ i wayen ssarmen yimeɣrasen-nneɣ mi ɛemmden ad sebblen tirwiḥin », d awennit n yiwen n ubabat ɣef warmuden-a n usfuggel. Yewwi-d ad d-nesmekti ɣer taggara d akken, imi yesmurres warmud i d-yettwaheggan, tesnemmir tddukkla Awal Yessawal akk wid i d-yefkan afus deg ukuẓ n wussan-nni.
M.K.