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Ajdid deg ccna
Thamila n ucennay Ghanou
Thamila d isem i as-yefka ucennay ilemẓi Ghanou i walbum-is amezwru, i d-yeffɣen deg useggas-agi n 2018. Deg-s 8 n tezlatin anda i yefren unaẓur asental agejdan i iceɣben amur ameqqran n tnida-s, wagi d asentel n tayri. Ula d isem n uḍebsi yerza aḥulfu-agi. S yiwet n taɣuct igerrzen nezzeh d uẓawan afessas, yessenṭṭeq-d Ghanou inzizen swayes tcudd tayri, yecban Zzin-iw, Taḥawact-iw, Qqim yid-i, Lila, Thamila, neɣ D ssiɛqa, Timkecmin akked Lemnam. Ghanou Boussaïd s yisem aḥeqqani, yebɣa ad yeddu s tezlatin-agi-ines akked wid isedduyen, akka tura, ccna aqbayli s umata, ladɣa ccna-agi afessas imi i t-yuɣ lḥal, dɣa, yettɣenni deg tmeɣriwin, ɣef wakken i aɣ-t-id-yenna. Xas ulamma d anelmad deg tesdawit Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu, maca yessaweḍ ad yezdi ulmud-is akked ccna-s akken iwata lḥal. Am wakken i yelmed, diɣ, timsirin n uẓawan deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri deg temdin n Tizi Uzzu. Ha-t-an akka tura yettheggi, i wussan i d-iteddun, yiwet n tezlit ara yilin d assaɣ gar uḍebsi-ines-agi amezwaru akked uḍebsi-s wis sin ara d-yeffɣen sya d afella. Ma ɣef usekles n walbum-agi amezwaru iwumi yexdem netta s timma-is aẓawan akked yisefra, yessawal i waṭas n yimẓawanen i as-d-yefkan afus n tallelt. Nezmer ad d-nebder Dahmane Ben Dahmane, Toufik Lazali, Hafid et Nabil Hamzaoui, Azeddine Idir akked wiyaḍ. Acennay Ghanou, yuklal asebɣes imi yesddukkel tussna akked tẓuri, aya akk d ayen ara yesnernin idles d tutlayt taqbaylit s umata. Afud igerrzen.
Hocine Moula