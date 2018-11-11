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Tawennaḍt Arraz aɣelnaw i temdint zegzawen
5 n tɣiwanin i d-yufraren deg lwilaya n Tizi Uzzu
Tella-d ass-nni n letnayen iɛeddan 12/11/2018, tesfugla n usebɣes n 5 n tɣiwanin i d-yufraren deg warraz n uselway n tegduda n temdint zegzawen.
Tella-d tmeɣra-agi deg Useqqamu n yimuhal imettiyen (COS) n lwilaya-a, yesselwi-tt lwali n Tizi Uzzu, Abdelhakim Chater, s tilin n uselway n Useqqamu aɣerfan n lwilaya d ddeqs n yinemhalen-nniḍen. ttwasbeɣsent xemsa-a n tɣiwani: Azazga, Ifigha, Tizi Rached, Yakouren akked Tizi Gheniff, sɣur lwali n Tizi Uzzu. Ala xemsa-agi kan n tɣiwanin i yettekkan deg tezrigt-agi tamezwarut n warraz n uselway n tegduda n temdint tazegzawt, i d-ihegga-d Uɣlif n twennaḍt d waffuden idummen. Yettunefk warraz-agi ass-nni n, 25 tuber 2018, i lmend n wass aɣelnaw n useklu, i d-yettilin yal 25 tuber n yal aseggas. Deg wawal n tazwara, yenna-d Mass Abdelhakim Chater belli: “Nessaram deg tezrigt i d-iteddun, ad ttekkin ugar n tɣiwanin d temdinin. Am wakken daɣen i d-iberreḥ s “Usnulfu n temsizzelt n temdint zeddigen, ad yettunefk warraz-agi i mraw n temdinin timezwura, mebɛed mi nwala igemmaḍ igerrzen n temsizzelt n AissatRabah i ixeddem Useqqamu aɣerfan n lwilaya-a, nekni ad d-nsuddes arraz-agi i usizdeg n temdinin n lwilaya-nneɣ’’.
Gh. A.