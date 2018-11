Ticraḍ n timawit yellan deg tullisin Tuɣalin n Ɛmer Mezdad

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Deg uḥric-a wis sin, ad nwali amek yesseqdac Ɛmer Mezdad iɣbula n tsekla taqbaylit, ama d tamedyazt, tiqsiḍin neɣ ayen-nniḍen.

Aḥris wis 2

Iwudam n tmedyazt taqbaylit

Yesseqdec Ɛmer Mezdad aɣbalu n yimedyazen n teskla taqbaylit, xas mčči d timawit, d tin ixelḍen d tira. Deg -sb. 118 “ Ad as-yeɛfu rebbi i “ SLIMAN””. yesseqdec isem n umedyaz- acennay n teqbaylit d aɣbalu usrid, imi srid yudder-d isem –is,yerna yewwi-d ayen i d-yenna ɣef ddunit “ddunit-a am teḥbult n uɣrum, teddewwir” imi Sliman Ɛazem seg yimedyazen yessefran ɣef ddunit s waṭas. Yebɣa deg-s, daɣen, ad d-yesbeggen azal n Sliman Ɛazem d asalas gar yisulas n tmedyazt d tezlit taqbaylit.

Seg teqsiḍin n Ddin

Yesseqdec Ɛmer Mezdad tiqṣiḍin n ddin , yexdem aɣbalu srid ɣer ɣur-s, deg sb 111, “Lḥasun,ur iberren taxatemt n Sidna- Sliman…”. Deg-s yebɣa ad as-d –ibeggen mačči gar yiḍ d wass i yezmer ad ibeddel umdan tamurt. Ur tellli taxatemt n Sidna Sliman akken ad tt-yessexdem. Yebɣa ad as-yinni d lmuḥal ad teḍru.

Seg tumgisin

Am wakken i d-yegmer Ɛmer Mezdad seg tumgisin yellan deg tmurt n leqbayel, dɣa tullist tis (6) i d-yeddan deg wammud-a “Tuɣalin”, s uzwel “D tagrefa i aɣ-tt-igan”. D tumgist taqburt i d-yegmer Forbenius deg yissegasen n 20, s uzwel “Le message divin et l’offrande au peuple”, i d –yessuɣel Muqran Feṭṭa ɣer tefrensist 1995. Yesseqdec umeskar tumgist-a d aɣbalu. Tagerfa d aɣersiw yellan deg usugen n leqbayel, azalen i tesɛa “tgerfa” deg yiḍrisen imensayen. Ula deg wawal yeggra-d “Lamina isebɣen tagerfa”, ad nefhem seg wanzi-a ,ar ass-a tagerfa d azamul deg yidles n teqbaylit. Neqqar daɣen “Tagerfa mm tlufa” rran-tt d sebba imi ulac taflest (confiance) gar yiɣfan. Agzul-is : Deg tumgist-a ,yella-d leɣlaḍ deg ufraq, imi Rebbi yessekfel-d yiwet n teqcict akken ad tefreq iqerban Irupiyen, Aɛraben d Leqbayel. Ilaq ad tmudd sin n yiqerban n yidrimen i leqbayel,yiwen n telkin i waɛeaben , wayeḍ i Yirupiyen.Taqcict- nni, ur tessaweḍ ara ad texdem , neɣ ad tefreq akken i as-d-yenna Rebbi. Tefreq aqrab-nni n telkin i Leqbayel , win n yidrimen d wayeḍ n telkin i waɛraben , ma d Irupiyen, teffeka-asen win n yidrimen. I wakken ad ttiɛaqeb , yemsex-itt , yerra-tt d tagerfa. Ameskar, yerra ɣer tumgist-a, yesseqdec-itt d aɣbalu akken ad yessegzi inbeddalen n tmetti taqbaylit. Ad d-yessebggen kra n leɛyub i yellan ɣer leqbayel , dayen i d-ibanen deg udiwenni gar Dda Muḥ d yilemẓi (analas). Am wakken daɣen yesseqdec tumgisin-nniḍen yellan deg tmurt n leqbayel, dayen i d-nufa daxel n tullist “D tagerfa i aɣ-tt-igan” Sb:121. “D aya kan i ak-nniɣ !Kra yeḍran di dduni , nnan fell-as yimezwura ,ɣas ur ttarun ara,ǧǧan-t-id deg wawal. Sikked akken nggelwant tmura : Tuget deg-sent ur tent-yeffiɣ ara ṭṭrad. Ddunit si sya ɣer da, ad tergagi, tɣilleḍ akka kan?...Yak ɣef wakken i d-nnan wat zik ,ddunit,yakk ɣef yiccew n uzger i tbedd, degmi ur tressa ara akken ila , cwiṭ kan akka, ad d-ɣlint tlufa …tal tikkelt ara yesfezwi uzger , ad ggtent fell-aɣ”. Yuɣal Ɛmer Mezdad ɣer tumgist-a ,yerra-tt-id ɣer tura akken ad d-yessebggen mliḥ ayen tettidir talsa seg lggarat , ama daxel n yiwet n tmurt, neɣ gar tmura-nniḍen ,yessaweḍ-d tugna n umaḍal n yimira .

Awehhi

D assaɣ gar sin n yiḍrisen. Ad yili s uwehhi kan ɣer uḍris neɣ asefru. Deg-s ad yessemres, mebla ma yenna-d isem-is neɣ ansi i d-yewwi. Deg wammud-a, amaru yesseqdec awehhi deg sb 88 mi d-yenna “I uzrem i d-rebbaɣ s iri-w”. Dagi amaru, iwehha-d kan ɣer tmacahut yellan deg tmetti taqbaylit “Argaz d uzrem”. Agzul-is : Iteddu yiwen urgaz deg ubrid, armi iwala azrem yerẓa-t ugris, iɣaḍ-it,yewwi-t-id yid-s. Akken kan tɛedda tallit, yeḥma uzrem ,tuɣal-t-id terwiḥit, yerra ad as-yexdem ayen n diri i uragz. Dɣa yenna akked yiman-is : Ay azrem i d-rebbaɣ s iri-w. Yenɣa-t uqbel ad t-yeqqes. Ɛmer Mezdad, d awehhi kan i d-iwehha ɣer tmacahut s wafer-a: Ay azrem i d-rebbaɣ s iri-w. Aseqdec n waya deg yiḍrisen imaynuten deg-s a-t-an yessbedd innaw-is akken ilaq, deg-s yesseǧhd-it, am wakken daɣen win ara yeɣren, ad inadi deg tmucuha ansi i d-yefruri wafir-a. Ɛmer Mezdad, d amyura i yettuɣalen ɣer yiferdisen yellan di timawit, s yis-sen i ibennu iḍrisen-is. Yessexdam iwudam n tmacahut, n tneqqist, n teqsiḍin n ddin xas ma yuɣal kan, neɣ iwehha-d kan ɣer-sen “Yesseqdac iwudam n tmacahut”. Akken i d-nwala, banent-d tecraḍ n timawit deg tullisin-a, xas mačči akken llan-t di timawit i tent-yeǧǧa…Yettkemmil

Drifa Hamzaoui