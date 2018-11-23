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Zubir AǦtutaḤ, aselway n tddukkla Tiɣra
«Yal leqdic iɣef ibedd umdan, ad d-yeffeɣ igerrez»
Deg tdiwennit-a, yemmeslay-d uselway n tddukkla "Tiɣra" n At Ɛebbas ɣef leqdicat-nsen deg unnar akked wafus n tallelt i asen-ttmuddun yimezdaɣ n taddart.
Aɣmis n yimaziɣen: Tazwara, mmeslay-aɣ-d deg kra n tefyar ɣef tddukkla-nwen…
Zubir Aǧtutaḥ: Azul, Tiɣra d isem aqbur n taddart-nneɣ (Taqerrabt) i yettwassnen zik s yisem n " tiɣra n At Ɛebbas ". Am wakken daɣen i nger tiɣri i wid iḥemmlen tamussni, ttnadin fell-as, i wid yebɣan ad iseggem waddad n taddart-nsen ɣer wayen yelhan. Ayagi ad yili kan ma yella neddukkel.
Ur tesεam ara aṭas n wakud segmi tebdam leqdic deg unnar, meεna tegrem asurif ɣer sdat. D acu-tt lbaḍna n wannect-a ?
Yal leqdic iɣef ara ibedd umdan, ad d-yeffeɣ yeqεed. Tiddukkla-nneɣ, tebna ɣef tuddsa, nefka azal deg-s i yiḥricen i ilaqen. Dɣa yal yiwen deg-sen yettkemmil wiyaḍ. Am yidles i yesεan assaɣ nezzeh akked tmetti. Yerna nefka amur i waddal d twennaḍt daɣen. Ayen yernan i tezmert-nneɣ tazmert, d asebɣes n yimdanen i yumnen yis-neɣ.
Ihi ula d imeẓdaɣ n taddart, fkan-awen-d afus n tallelt?
Numer ayendin s utekki n warraw n taddart-nneɣ. Ayagi irennu-aɣ-d lebɣi i wakken ad nexdem ugar n wayen iwumu nezmer. Deg leqdic aneggaru i nexdem (iḍ n tmacuhut), kkin ugar n 400 n yimezdaɣ. D ayen i aɣ-yeǧǧan ula d nekni nessutur rray d tektiwin-nsen.
Tiddukkla-nwen d tiddukkla tinmettit, tadelsant. D acu d assaɣ i yellan gar-asent s tmuɣli-nwen?
Timetti d yidles, sεan assaɣ ireṣṣa gar-asen, agdud yettidir s wansayen n lejdud, ma yella d idles seg tama-s yetturar nnubba tameqqrant deg usegmi n tmetti, akken qqaren ‘’Agdud mebla idles, am umdan mebla yiles’’.
Tefkam azal i yidles, dɣa tqeddcem ula ɣef tmaziɣt. Mmeslay-aɣ-d azuḥ ɣef waya ?
Tamaziɣt d tutlayt-nneɣ, d amezruy-nneɣ daɣen, yewwi-d fell-aɣ ad as-nefk azal-is. Nεerreḍ di yal tikkelt, ad tt-id-nsseddu deg yiqeddicen, am tmucuha s tmaziɣt, asfuggel n tfaskiwin d waṭas n uxeddim nniḍen.
Aṭas n yilemẓiyen i iqeddcen di tddukkla-nwen. Ayagi ad awen-d-yernu tazmert. Ɣef usentel-a d acu-ten isenfaren-nwen deg yimal ?
Yessefk fell-aɣ ad nini d akken tiddukkla-nneɣ tesbedd-itt terbaεt n yilemẓiyen i ifazzen, imi amur ameqqran deg-sen d wid i d-yufraren deg tɣuri. Ma yella d iswi-nneɣ, d asegmi n yilemziyen-nneɣ ɣef tmussni akken ad kemmlen deg ubrid-nneɣ.
Tanemmirt ɣef tririyin. Awal-ik n taggara?
Di tazwara tanemmirt i kunwi, am wakken ad nesnemmer imezdaɣ n taddart-nneɣ. Asenfar swayes ur uminen ara yimdanen, ur yesεi imal, daymi i ilaq ad nesselḥu amecwaṛ n tektiwin-nneɣ, s waṭas n usirem.
Testeqsa-t K. K.