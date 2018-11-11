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Lmut n uselmad Muḥend Akli Ḥadadu d yicennayen Sekkat d Ḥelli
Teḥzen teqbaylit: yeǧǧa-tt ubernus-is; yeɣli-d fell-as usigna
Teḥzen tmaziɣt ɣef kraḍ n warraw-is, kraḍ n wudmawen-nniḍen i iɣaben fell-as, i iruḥen s anda ur d-ttuɣalen.
Yal tikkelt ideg ara nsel yemmut wudem gar wudmawen i d-ineǧren abrid n timmuzɣa, i yessazedgen idles s leqdicat akk i gan deg umecwar-nsen, yetteɣlay-d leḥzen meqqren ɣef wudmawen n wid mazal. Yettuɣal ufus s imi, acku d lexsara, d yilem i d-ttaǧǧan. D idet qerriḥet tyita n tikkelt-a, deg ssmana kan ɣlint kraḍet n tgejda, fkan-d i tmaziɣt mačči d kra deg umecwar akk i d-lḥan. Maca akken i yella deg wawal “Ɣas ma yella ǧǧan-aɣ, acu kan ǧǧan-aɣ-d”. Ur iseffeḍ ara yisem-nsen deg umezruy n wid akk i d-yernan i yidles, akken tutlayt ad taẓ. Muḥend Akli Ḥadadu, ɣef leɛmer n 64 n yiseggasen i d-aɣ-yeǧǧa. Ulac win ur t-nessin ara deg taɣult n uselmed n tmaziɣt neɣ di tesdawit s umata. D aselmad n tesnilest di tesdawit n Tizi Uzzu, mačči d cwiṭ i inuda, i yura ɣef tutlayt, idles d tɣerma. D aprufisur s unamek-is alqayan. Ayen i d-yeǧǧa n ugerruj gar yidlisen akked yisaragen, llan-d tanaga ara t-yerren i lebda yedder deg wulawen n wid i t-yessnen. Ad fell-as talwit d tmella. Sin n wudmawen-nniḍen n yidles i iɣaben, d inaẓuren, acḥal i cebbḥen taqbaylit, acḥal i yuznen d imdanen s tezlatin icebḥen. Wigi d icennayen n tsuta talemmas n ccna n teqbaylit. Ɣas ahat llan wid ur t-nessin ara mliḥ, maca ur cukkeɣ ara yella win ur nesli ara i tezlit “Uh a Taninna, yeɣli-d fell-am usigna”. Wagi d Sekkat Muḥemmed i yewwḍen leɛfu n Rebbi ass-nni n arim yezrin ɣef usemmud n 66 n yiseggasen. Yettekki deg usnulfu n terbaɛt “Isulas” deg 1973. Yeǧǧa-d 20 neɣ ugar n tezlatin yesɛan lmeɛna meqqren gar-asent dɣa “A Taninna, A Dadda Lwali, Aɣrib, Amjahed, Ay Agellid...”. Ihegga aḍebsi ara d-yessuffeɣ aseggas-a netta d gma-s Lɛerbi, maca lmut tezwar. Yemḍel ass-nni n aram di tmeqbert n Sebbala di Tqeṣrayin. Tawacult n ccna, teḥzen ɣef Sekkat Muḥemmed, ma d taninna ad tru fell-as i lebda. Ad yesgungu di talwit. Am wakken, diɣ, yeḥzen ubernus amellal azedgan mi yesla s tmettant n win i t-iḥemmlen, i as-yerran azal. D mmi-s n taddart n Wat Buɣerdan, Ḥelli Ɛli i yewwḍen leɛfu n Rebbi ass n amhad. D bab n tezlit ur nettmettat “Yeǧǧa-yi-d jeddi abernus”, yebda icennu deg yiseggasen-nni n 70, aṭas i d-yefka si tama-s i yidles n teqbaylit. Yedda di tallit-nni n umennuɣ ɣef timmuzɣa akked yimeɣnasen i irefden asafu. Lawan-nni mi teḥres teswiɛt, yecna deg waṭas n yidgan war tugdi, awi-d kan taqbaylit ad tennefli u ad tennerni. Wissen ma ad tḥareb tsuta n wass-a ɣef ubernus i d-yeǧǧa Ḥelli Ɛli, ad t-ǧǧen zeddig, ur yettames ara akken i yessarem.
Achoui Khaled