Tamacahut s ddaw yitran

Par DDK | Il ya 1 heure | 59 lecture(s)

Imi tent-iwala umcum, yettu tayri-s, yettu awal i as-yefka i tin iḥemmel, mi as-yenna "nekk yid-m i lebda". Yuɣal am umattar, yezga yeṭṭafar tiwkilin, anda ruḥent yedda, anda yedda rewlent. Am yiṭij akked yitran, tturanren tuqqna tuffra. Ayagi yakk, ur d as-iruḥ ara i tuzyint, teẓra kra yellan. Turǧa ad-yeɣli yiḍ, mi gnen iɣersiwen d lewḥuc, tessawel i teklatin-is, tenna-asent : "Fernemt acu tebɣamt, nekk adn kent-serrḥeɣ, kunemti ruḥemt anda kent-yehwa, maca ur d-ttuɣalemt ara ɣer tegzirt-a, sbeɛdemt anda kent-yehwa, ad kent-fkeɣ iɣersiwen i tramt, ad tidiremt d tilelliyin, ulac acu ara kent-ixaṣṣen". Tenṭeq-d tmenzut tennay-as : "Nkenti dagi i nettidir, ula anda ara ruḥ". Terra-asent : "Ad-truḥemt neɣ ad kent-rreɣ d iɣersiwen, fernemt !". Tenna tlemmast deg-sent :"Ayɣer ara nruḥ, d tagi i d tamurt-nneɣ, segmi i d necfa ɣef yemma-s n ddunit". Tenna-asent : "Ihi ad kent-rreɣ d iɣersiwen !". Tenṭeq tmecṭuḥt tenna-d deg awal-is : "Ihi rraɣ d itbiren akken ad nesrifeg s anida nniḍen". Ihi terra-tent d itbiren, maca werǧin srafgent ɣer tmura nniḍen, qqiment dinna, ddawarent ɣef uxxam n yillat, i bɣant d ttar ad-terrent. Imi ifaq urgaz d akken qlunt tewkilin d itbiren, yuɣal yettɣimi kan ɣur-sent, ur yecliɛ deg wamek i gant. Yettmeḥsis ala i nutenti, imi i as-wwint allaɣ-is, ula d netta yefka-asent ul-is. Terfa tmeṭṭut, win tḥemmel yezga akked yitbiren, ɣurrent-t s yinciwen. Lbaz yeǧǧa taninna ɣef yitbiren, amqerqur yessames tasekkurt s yileddayen. Teggul, ur tesseḥnet, iḍ-agi ad-terɛed. Turǧa ad yers yiḍ, mi gnent tetbirin ɣef useklu (tejra), tessawel i ufalku, tenna-as : "Mḥeq-itent aken i meḥqent ul-iw, s yidammen-nsent ara yeḥlu ufeddix-iw". Netta iberrez fell-asent am yizem, yeṭṭef-itent gar waccaren-is, ssawlent ula win ara d-yerren, yessugeḍ-itent yiwet yiwet, a Rebbi ur telliḍ d amsellek. Yegzem-itent, yegzer-itent, ur d-yeqqim deg-sent ala rric, yeɣl-id am udfel yessa…



Tettkemmil Seg imyura.net