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TIZI UZZU - Asfugel n umulli wis 64 n tegrawla
Tuɣal-asen tejmilt i yimeɣrasen n tɣiwant n Mɛatqa
I lmend n usfugel n umulli wis 64 n tegrawla n tlelli taɣelawt, tuɣal-asen yiwet n tejmilt meqqren i 600 n yimeɣrasen n tegrawla n tɣiwant n Mɛatqa, deg lḥed iɛeddan, 11 deg waggur n unbir 2018, sɣur Unaray adigan n Tuddsa taɣenawt n warraw n yimeɣrasen (ONEC) n temḍiqt n Mɛatqa, s tallelt n Usalay adigan n yimjuhad n Tizi Uzzu. Iswi n leqdic-agi, ɣef wakken i t-id-beggnen yimsuddsen, d aseḥbiber ɣef cfawat n yimeɣrasen yefkan tirwiḥin-nsen ɣef tlelli n tmurt n Lezzayer. Tella-d tejmilt-agi deg usalay adigan n yimejuhed, i d-yezgen deg temḍiqt n Mduḥa deg temdint n Tizi Uzzu. Asfugel-a, yeḥḍer deg-s lwali n Tizi Uzzu Mass Abdelhakim Chater, amɛawen n uselway n Useqqamu aɣerfan n ugerzu (APW), Mass Idir Ikene, amaray amatu n Tuddsa taɣenawt n warraw n yimeɣrasen (ONEC), Mass Tayeb El Houari. Rnu ɣef waya, teḥḍer twacult tagrawliwt, anda ara naf amaray amatu n Unaray n ugezu n Tizi Uzzu n Tuddsa taɣenawt n yimjuhad (ONM), Mass Mohand Ouramdane Hachour. Llan, diɣ, deg usiher-agi, aṭas n yimazanen d wufrinen idiganen n ugerzu, tilawin n yimeɣrasen, yessi-s d waraw n yimeɣrasen, imjuhad d warraw-nsen, aselway n Tɣerɣert n ‘’Amirouche Ait Hamouda’’, amazan Nourdine Ait Hamouda akked uselway n Useqqamu aɣerfan aɣiwan n temdint n Tizi Uzzu. Deg wawal yettunefken i lwali n Ugerzu, yerra tajmilt meqqren i yimeɣrasen n tɣiwant n Mɛatqa akked yimeɣrasen n tmurt n Lezzayer, yefkan tirwiḥin-nsen i wakken ad ssuffɣen acengu afransiw. Yuɣal-d Mass lwali deg wawal-is ɣef yiseflan n yimejuhad, tilawin, yessi-s d warraw n yimeɣrasen i isebblen tirwiḥin-nsen ɣef tlelli n tmurt n Lezzayer. Ɣer tagara n usfugel, ttwaferqen yigardasen n yisseɣ ɣef kra n yimjuhad, tilawin n yimeɣrasen i iḥeḍren din. Sersen yiwet n tmeqqunt n yijeǧigen deg tmeqbert n yimeɣrasen n Mdouha, ɣef larwaḥ d cfayat n yimeɣrasen n tegrawla n tlelli.
Ali Zalouk