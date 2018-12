Teqwa tirza ɣer yigezzanen

Par DDK | Il ya 24 minutes | 8 lecture(s)

Akken qqaren, ‘’ddunit akka i tebna ɣef yiɣeblan akked ccḥani’’. Amdan di tudert-is n yal ass, yettmagar-d aṭas n yiεewwiqen seg ur yeslik yiwen, imi d wagi i d aṣaduf n tudert. Meεna deg umager n yiɣeblan-a d uḥuffu ɣef tifrat, mgaradent tmuɣliwin seg yiwen ɣer wayed, εlaḥsab n uswir n uxemmem n umdan. Di temnaḍt n At Smaεel, tennulfa-d yiwet n ṣṣifa, iseggasen-a iεeddan, imi uɣalen igezzanen sεan azal meqqren deg tmetti, armi nezmer ad d-nini ṭṭfen amḍiq ireṣṣan nezzeh, imi azal-nsen tura, yugar ɣer waṭas, win n yimsujjiyen. Nesteqsa aṭas n medden ɣef usentel-a, nufa ɣur-sen timuɣliwin mxalafen, am temɣarin i yettwalin tagezzant d tin i iqerben nezzeh ar win i aɣ-d-ixelqen, acku teẓra s temsal i yeḍran d tid ara ad d-yeḍrun sya ɣer sdat, mebla ma tessen neɣ tesεa isallen ɣef umdan. Ma d tilemẓiyin, ttwalint tigezzanin-a, am umssujji n tnefsit, acku ttbinent-asent-d d tiḥeddadin n wawal. Meḥsub s wawal neɣ sin ad ssifsusent ɣef wul-nsent yeččuren. Amedya, d tiḥdayin ur nezwiǧ, yerna ɣas ad tafeḍ teɣra tesεa aswir, meεna deg temsal am tigi, tesεa taflest deg tgezzanin-a. Am wakken, daɣen, i nemmeslay d wid yellan mgal-nsent, imi ttwalin-tent d aṭṭan n tmeṭṭi, ttsummunt deg yidrimen n medden, yerna ttarrant aswir n umdan ɣer deffir, ttaǧǧant-t yesruḥu taflest-is deg win i t-id-ixelqen. Ma yella d axeṣṣar ageεmir d tid yettdemmiren ɣer wayen n dir. Imi s tmuɣli-nsen, tifrat n yiɣeblan ur telli deg waya, meεna deg tebɣest d tmadit n umdan.

K. K.