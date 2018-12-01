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Tiddukkla Numidya n Wehran
Tukci n yigerdasen i tesmilt n tmaziɣt n yilindi
Lddin tiwwura-nsen, ilindi di Wehran, kraḍ n yiɣerbazen akken ad d-ilint temsirin n tmaziɣt n usegmek i yimeqqranen. Snat deg-sent, rzant wid yettmeslayen taqbaylit, yeɛni d Leqbayel imezdaɣ n Wehran i yettabaɛen timsirin, ladɣa i ulmad n yilugan n tira d tjerrumt n tmaziɣt. Ma d tasmilt tis kraḍet, d iɛerbawalen i terza, d wid ur nettmeslay ara akk taqbaylit, bɣan ad lemden kra seg umawal, idles d tgemmi n tmaziɣt. Dɣa ass n sed yezrin i d-tella yiwet n temlilit deg uxxam n tddukkla Numidya ɣef 10h n ssbeḥ. Tejmeɛ-d temlilit-a tasmilt-agi n yiɛerbawalen d uselmad-nsen Q. Isɛed d kra n yiɛeggalen n tddukkla Numidya. Yell-a ufraq n yigerdasen d warrazen s ufella i yal yiwen. Ɣer taggara, ččan yakk tagaṭut, rnan swan lkas n yiẓmi uqbel ad msebḍun s lferḥ. (Igerdasen-a ttuceyyɛen-d sɣur timarit n Useqqamu unnig n timmuzɣa) acku d nutni i d-yellan deffir n tigin n temsirin-a akked tddukkla taɣelnawt n usegmek Iqraa. Ad d-nesmekti kan belli tasmilt-a n yiɛerbawalen d aseggas-ines wis sin deg ulmad n tmaziɣt, aql-aɣ deg ubrid n useggas wis kraḍ. Ttilint-d temsirin yal ass n sed ɣef 15h n tmeddit deg uɣerbaz amenzu Bacir El Ibrahimi (Azniq Lɛerbi Ben Mhidi). Ma d amḍan n wid iran ad ɣren simal yettnernay, yettimɣur ugraw, imi ɛlaḥsab n uselmad-nsen, tikkelt tamezwarut yakk asmi bdan, usan-d kan 4 n yinelmaden, ma d ass-a, a-t-a-n yessaweḍ ugraw ɣer 28. Akken daɣen i refden aṭas n tɣawsiwin. Ma nebder-d kan amawal-nsen deg tmaziɣt yennerna s waṭas, akken i bdan gezzun kra n tenfaliyin, war ma nettu ilugan n tira i ssemrasen akken iwata d tɣuri daɣen n kra n yiḍrisen imeẓyanen, ikemmel yenna Mass Isɛed. D tigawt yelhan akka u d adellel, acku d ayen ara yefken lebɣi i yiɛerbawalen s umata akken ad ḥemmlen idles d tutlayt n tmaziɣt, ad d-skeflen daɣen ccbaḥa n tgemmi d wansayen n yimaziɣen s umata. Afud igerrzen i wid yeqqaren, tanemmirt i uselmad-nsen.
Khaled Achoui