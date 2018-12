Tamacahut s ddaw yitran

Par DDK | Il ya 23 minutes | 8 lecture(s)

Teɣli-d tsusmi ɣef teẓgi, ggugmen yiɣersiwen, isekla qquren, kkawen waman deg yisaffen, qujjren wulawen...atg. Teqqim teqcict ɣer lqaɛa, tesḥissif, tismin i tt-id-yessawḍen ɣer wannect-a. Tejmeɛ-d rric-nni s irebbi-s, tsuḍ fella-s s unezgum, yesrafeg rric s igenni, qqlunt tewkilin d itran. Tmuqel ɣer-sent, cebbḥent igenni s wucraraq-nsent. Maca, tiẓgi ur tessin asurif...Yesla-d urgaz i wannect-nni n usuɣu, yuzzel-d, yufa tameṭṭut di lqaɛa, rric gar yifassen-is. Ibedd di tlemmast n yiḍ, yettmuqul kan. Tefɣed tɣirḍemt s ddaw lqaɛa, i tt-id-yuznen d agama, berrikt am tirgin, tettirriq si ddɣel, tusa-d ad tawi asfel, swayes ad d-terr ttar n wid i d-turew teẓgi. Mi teqqes tɣirḍemt tasemmamt argaz, ula d as-d-yexdem unẓar. Yuzzel deg-s ssem, yečča aglim-is s ddɣel, yeɣli ɣef tikkelt, tiɣri-ines tcerreg igenwan. Nnan-d wid yeddren di tallit-nni, ula d lqaɛa thuzz mi yebbenṭaḥ, asuɣu-ines yessaki-d ula d wid yemmuten. Tuzzel-d ɣur-s tmerrayt-is, tessawel, tettru, tmejjed, ula wa d-yeslen. Uzzlen yimeṭṭawen am wasif ɣef tfekka n win tḥemmel, tmedl-as allen, s ttawil teddem-d tarwiḥt-is, twehha-tt ɣer yigenni. "A-t-an usfel n ugama awi-t". Am rric-nni, tuli terwiḥt n mmi-s ugelliḍ ɣer yigenwan, teqqul ula d nettat d itran, teṭṭafar itbiren n wuḍan, akka i d-ḥkan wid yecfan.

Seg tsekla taqbaylit