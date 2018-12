Qqlen yiberdan d aɣbel ameqqran n yimezdaɣ

Par DDK | Il ya 23 minutes | 12 lecture(s)

Ma yella nebder-d taɣiwant n yiderginen yewwi-d fell-aɣ ad d-nemmeslay ɣef ccbaḥa d thuski n ugama-ines. Amedya, idurar-nsen εlayen am wid n At Felkay, d Iɣẓer Uftis. Meεna ccbaḥa-a, ur t-farsen ara yimḍebbren n tɣiwant, acku ddḥan-d yidurar-a d amihi ɣef yimezdaɣ, imi yezmer, seg teswiεt ɣer tayeḍ, ad d-grirben yidɣaɣen-is ama ɣef yinehharen, neɣ ɣef yimdanen i yettεaddayen syinna, ttawin abrid n lexla s umata. Rnu ɣef waya, liḥala n yiberdan ur telhi akkit. Daymi zgan yimeẓdaɣ ttcektin seg waddad-a n yiberdan-nsen. Mačči d tikkelt neɣ d snat i ddant terwiḥin d tiseflatin n yir liḥala n yimukan-a n tikli, am urgaz yemmuten ussan yezrin deg ubrid n Buḥsayen, d tmeṭṭut yemmuten aseggas iεeddan deg yiwen n umḍiq. Imdanen-a, ɣlin deg ucruf, imi ur yettwaḥudd ara ubrid-a rrif rrif. Rnu, mačči d yiwet n taddart i yettidiren deg uɣbel-a, armi zeεfen aṭas wid yettεicin dinna ɣef yimḍebbren n tɣiwant i mazal ur rran ara awellih-nsen i temsalt-a. Ɣef usentel-a, yenna-aɣ-d yiwen n umsedrar : « Ala tuddar-nneɣ i mazal ttidirent aɣbel-a. Neεya seg ucetki, yiwen ur aɣ-d-yesli, amzun ur nelli seg tɣiwant-a ». Ma yella d imḍebbren n tɣiwant, εerden fergen amur deg wayyuren iεeddan, rnu ɣef leḥsab n teɣbalut-nneɣ, εewwlen ad kemmlen lebni n yiɣladen n tɣellist sya ɣer meɣres i d-iteddun s yidrimen n PCD ara asen-d-ikecmen.

K. K.