Ttcetkin yimezdaɣ ɣef yir addad n tudert-nsen

Par DDK | Il ya 23 minutes | 11 lecture(s)

Yerkeb lɣiḍ imezdaɣ n 510 n tnezduɣin deg yiɣrem n Timunent (Fleurus zik-nni) ɣef yir liḥala i deg i d-yeggra ugmam-nsen. Berrḥen ussan-a srid ɣer uqerru amezwaru n twilayt akken ad d-iger iman-is, ad yefru uguren-nsen, ma ulac ula d nutni ad kkren ɣer tigawt. Ɛlaḥsab n umeslay-nsen, ma ugin ad asen-d-slen s tin n leɛqel, ad kkren ɣer yiɣil. Mi nesteqsa yiwen n umezdaɣ n tama-nni, yesmar-itent-id yiwet yiwet. Yenna-d ɣas akken seg useggas n 1980 i ten-yuɣ lḥal deg umkan-a, maca tameddurt deg-s tettcabi ɣer tin n zik. Ma nmuqel iberdan d liḥala-nsen, seg wakken ɣzen di yal tama, ula d tikli ɣef uḍar tettaɛer. Tikwal di tegrest, tettarra-ten tmara ad gen ticekkarin i yiḍarren neɣ ad lsen libuṭ, akken ur ttaččaren ara d aluḍ. Ula d inelmaden n yiɣerbazen, ur ten-zgilen ara wugur-a, daɣen, imi yella wamur-nsen n lixṣas: teddun yisnawiyen alamma qrib 4 km ɣef uḍar i wakken ad awḍen ɣer tɣiwant Ben Friḥa, ad kecmen tineɣriyin-nsen. Ɣef waya, ttcetkayen yimawlan akken ad d-yili lbenyan n tesnawit ɣur-sen, akken daɣen ad yenqes lḥif ɣef warraw-nsen. Ma nkemmel deg lixṣas dima, nnan-d yimezdaɣ ‘’ur d-nettaf ara ammas n udawi, u ma yella-d kra n umuḍin s lɛejlan, ad t-awi almma d tiɣiwanin i aɣ-d-yezzin. Tikwal, yettfat lawan uqbel ad awḍen, ladɣa ma d tameṭṭut ara d-yerbun’’. Lɣiḍ n yimezdaɣ-a, yessaweḍ armi ula d tiɣawsiwin n yal ass deg yixxamen, am unegzum n waman d trisiti yal tikkelt. Uguren-a merra, mmeslayen yakan fell-asen acḥal d abrid i yimasayen n tɣiwant, maca ulac tiririt i d-yekkan seg tama-nsen. Ɣef waya i ceyyɛen srid ɣer lwali I wakken ad iṣeggem addad n tmetti ideg ttidiren, ad ttuneḥsaben d imdanen i llan am nutni am wiyaḍ. Iɛewwiqen-a n yir tudert merra, bla ma nettu takerḍiwin i ten-yeggunin di yal taswiɛt sɣur kra n yiberraniyen, d ayen i yeǧǧan tafesna n ufeqqiɛ-nsen tuli dima. Dɣa tifrat, ad d-tban amek ara tili deg wussan i d-iteddun.

Khaled Achoui