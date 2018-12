Ad d-yeffeɣ unagraw Linux s teqbaylit !

Par DDK | Il ya 43 minutes | 48 lecture(s)

Seld ayendin dasenfar ideg tekcem tutlayt taqbaylit, am Common Voice d LibreOffice, a-t-an iteddu-d umaynut-nniḍen i yerzan tikkelt-a anagraw n wammud (système d'exploitation) swayes leḥḥun yiselkimen. Dɣa, d anagraw Linux Mint ara yilin di kra n yimalasen d amezwaru deg umezruy ara d-yesdukklen taqbaylit deg ulqem-ines (version) ur nettɛeṭṭil ara ad d-teffeɣ, ɣef leḥsab n teɣbalut-nneɣ. Seg waya, gren tamawt waṭas i tewwura n umaḍal umḍin i simmal leddint ihi i tutlayt taqbaylit ayyuren-a ineggura.n«Akken i aɣ-d-nnan yimasayen n unagraw-a, ad tili teqbaylit deg ulqem amaynut i d-iteddun, i izemren ad d-suffɣen deg wayyur n yennayer », i aɣ-d-yenna Sliman Ɛmiri, yiwen seg yimsidag i yekkin deg usuqel n ufecku-a ɣer teqbaylit. Send ad d-yernu: « Teggra-d ihi kan ad nerǧu akken ad nwali, wamma asideg-ines yewweḍ akka tura ɣer 98% ». Ma nemmeslay-d ugar fell-as, Linux Mint d anagraw n wammud baṭṭel, ibedd ɣef Ubuntu, yemmug abeɛda i yiselkimen udmawanen, am Windows neɣ Mac OS. Iban-d taggara-a d anagraw atrar, yecbeḥ daɣ d afessas. Am wakken yettwassen s tezmert-is d teshel n useqdec-ines. Yeffeɣ-d ulqem amezwaru n Linux Mint deg useggas n 2006 s yisem n wangal « Ada ». « Aseqdec n uselkim s teqbaylit, yella d targit kan, tura tettuɣal d tilawt. Aql-i ḥareɣ melmi ara d-yeffeɣ useɣẓan-a deg-s taqbaylit akken ad t-sbeddeɣ deg uselkim-iw », d awal n yiwen n yilemẓi si Bgayet. Yewwi-d ad d-nesmekti d akken ugur yellan ar tura si tama n usideg n yifecka isenselkamen, d lexsas n useqdec-nsen sɣur Yiqbayliyen.

M. K.