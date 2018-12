Ccektayen yilemẓiyen si lexsas n ttawilat

Par DDK | Il ya 43 minutes | 44 lecture(s)

Deg tɣiwant n Tsexriwt, i d-yezgan s wazal n 60 n yikilumitren ɣer Unẓul-asamar n Bgayet, ayendin d ilemẓiyen ideg i d-iban layas seg lexsas n wallalen swayes ara qablen tudert n yal ass. Ulamma ugur n yiɣimi n yilemẓiyen ur nufi axeddim iɛum, am waṭas n temnaḍin dɣa, maca ayen yessaysen tacriḥt-a n tmetti d mi ulac imeḍqan iwatan anda zemren ad d-heggin kra n warmuden, am yixxamen n yidles d unnaren n waddal. Ɣef taluft-a dɣa, tella tɛelleq terbaɛt n yilemẓiyen yiwen n uberriḥ, i lmend n yiwet n temlilit n ddabex n uḍar di Lberj n Mira, ideg nezmer ad nɣer tifyar-a: « Tasexriwt, 56 n yiseggasen seld timunent ; Ilemẓiyen war iwellihen, la annar, la ixxamen n yidles ». «Nebɣa ad tili tɣiwant-nneɣ xersum am kra n tɣiwanin i aɣ-d-yezzin, akken ad naf cwiṭ iman-nneɣ ɣur-neɣ. Ma nekkes isibiren anda nteqqen di internet, ulac kra-nniḍen i nezmer ad t-neg deg wass-nneɣ. Ula d anammas adelsan, segmi yettwasreɣ acḥal tura, ur yettwareqqeɛ », i d-yenna yiwen n yilemẓi si Tsexriwt. Ma nemmeslay-d ɣef tedyant n usreɣ n unammas adelsan n Lberj n Mira i yezgan deg yilsawen, yewwi-d ad d-nesmekti belli tettuɣal i useggas n 2013, mi akken i d-kkren s wurfan kra n yimezdaɣ snedren deg-s times. Ssebba d mi sutren imir-nni tinezduɣin deg yimḍebbren, wanag ur asen-d-ttunefkent. «Deg waṭas n taɣulin i isubb uswir n tɣiwant-nneɣ. Ama deg taɣult n waddal, imi annar-nneɣ mazal ur yennerna akken i d-tessutur tallit. Anammas adelsan, mazal-it deg yir liḥala armi ur ufint tddukkliwin anda ara qedcent. Rnu-as liḥala ur nessefraḥ n yiberdan-nneɣ d lɣiba n laman deg yiḍ », i d-yenna yilemẓi-nniḍen n temnaḍt-nni.

M. K.