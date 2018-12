Par DDK | Il ya 43 minutes | 66 lecture(s)

Amacahu, Rebbi ad t-isselhu ad tiɣzif amzun d asaru.

Zik-nni, yella yiwen ugellid , yettidir d twacult-is deg yiwet n teɣremt i d-yezgan di tlemmast n taddart. Tiɣremt-nni d taεlayant am tkalitust, yerna hrawet. Mi ara tkecmeγ ad ak-id qablen iεessasen sya u sya. S daxel yebḍa ɣef wacḥal n texamin am teɣrast n tzizwa. Agellid yesεa taqcict isem-is tamilla. Aggur deg yigenni nettat di lqaε . Yiwen wass tuḍen tmeṭṭut n ugellid, yeɣli-d fell-as waṭṭan urǧin yella win i t-yessnen ala yiwen seg yimsujjiyen i as-yennan i ugellid d akken yella ayefki n tsedda di teglimt n mmi-s d tifrat. Agellid iger tiɣri i wat n taddart d akken win ara d-yawin Ayefki n tsedda di teglimt n mmi-s, ad as-yefk yelli-s tamilla wa ad t-yerr d agellid. Di taddart-nni, yella yiwen yilemzi, iḥemmel yelli-s n ugellid. Ilemzi-a d win yezdin lhiba d tisas. Tibeddi-is d talemmast, tafekka-s d taččurant d tuntimt, udem-is d aglayan. D amellal, udem-is yeskan-d tadawsa igerrzen, allen-is d tizegzawin am tegnawt n tefsut. Yenna-as : ‘’D tagi i d tagnit rǧiɣ acḥal-aya. Ilemzi yuɣ abrid-is ɣer tezgi, amadeɣ yettak-it i wayeḍ armi yewweḍ ɣer yiwen uxxam, yufa-d yiwen n umɣar.Yenna-as ilemzi :

«Greɣ- ak Rebbi ma ur-iyi d-tenniḍ d acu-k a lxelq-agi ?»

Yerra-as umɣar : «D nek iwumi qqaren amɣar azemni»…

Tettkemmil seg tsekla taqbaylit