Gar usirem d tilawt !

Par DDK | Il ya 43 minutes | 51 lecture(s)

Ddurt iɛeddan, di 11 yid-sen i tt-gezmen di rray akken ad cergen lemwaji n lebḥar, maca ur zrin ara d akken ulawen n twaculin-nsen i cergen , ur zrin ara ayen i ten-yerǧan.

Akken kan lḥan kra n ikilumitren si teftisin n Tigzirt, tetti yis-sen teflukt. Ɣef wakken i d-nnan, 3 seg-sen suffɣen tarwiḥt . Wigi d Mohamed Meddour n Tigzirt , Ismail Djouzi, Karim Zaoui n temdint n Delles. Am wakken ttwajerḥen 4 seg-sen. Ma yella d wiyaḍ, ur ten-ufin ara. Ffɣen-d yimezdaɣ n uẓeffun akken ad bedden ɣer tama n twaculin.. Nexdem tamawt ussan-agi ineggura d akken aṭas n yemdanen s twaculin-nsen i yettarwalen, ttaṭṭafen abrid n lebḥar, akken ad nadin tudert-nniḍen. Akken ad inigen ɣer tmura tiberraniyin. Ɣur-sen, lebḥar mačči d aɛewwiq, acku ttwalin d akken mi ara awḍen ɣer tmura-agi, a-t-an ad afen ayen akken ttnadin. I ismekti, mačči kan si teftisin n tigzirt i ttinigen yimdanen-a, maca ttruḥun ula si temdinin n Wehran , Ɛennaba d tiyaḍ. Yal yiwen s teqsidt-is , yal yiwen s yiɣeblan-is, maca iswi-nsen d yiwen: D tarewla si tmurt . Di yal tamurt deg umaḍal, ttakken azal meqqer i uhric n yilmeẓyen, acku d nutni i d llsas n usegmi n tmetti s umata. Ama deg uḥric n uxeddim, n tdamsa, n tdawsa neɣ d win n tsertit. Meεna di tmurt n Lezzayer, ilemẓi, yufa-d iman-is yettwaḥzeq seg yal tama. Imi ur yelli la d axeddim, la d tudert yelhan wala d axxam. Am win yeɣran, am win ur neɣri, d yiwen uεekkaz i ten-yewwten. Yezga-d layas d amwanes-nsen, ttexmam n lɣerba izdeɣ-iten, armi wwḍen yirgazen, ffɣen abrid imi ur d-ufin tifrat-nniḍen ara ten-isellken. Akken yeqqar Dda Lwennas, amek ara yebnin uxxam, ma mcebbalen yiεeggalen?’’. Ayen i d-ijebbden tamuɣli-nneɣ ussan-a d wid yettmettaten yal ass deg lebḥu. Ilemẓiyen-a, εerrḍen ad zeggren ɣer tmura tiberraniyin. Acku εyan seg liḥala n tudert-nsen. D tidet, zik yella uɣbel-a meεna d irgazen kan i t-yeṭṭafaren. Ma d tura ula d tullas, grent deg-s, yerna ffkant-as azal d ameqqṛan. Ddurt yezrin dɣa, deg Uqbu, ɣef leḥsab n teɣbalut-nneɣ, 54 n yilemẓiyen, deg-sen 5 n tullas, ṭṭfen abrid n yilel ɣer tmurt n Fṛansa. Mebla ma nettu tawaɣit yeḍran, ddurt iɛeddan, deg temdint n Tegzit, deg Tizi Uzzu, anda mmuten 3 n yilmeẓyen u ttwaselken-d xemsa-nniḍen mi ruḥen ad zeggren lebḥar s teflukt, dɣa ɣerqen. D acu-tt tmentilt n waya ? Acimi i ḍefren abrid-a ur neseffuɣ ? Newwi-d adiwenni d kra n warrac ɣef waya, nufa-ten bran i usirem, akken ma llan sεan yiwet n tmuɣli, dɣa yenna-aɣ-d yiwen: « Imal-nneɣ iban, neɣra neɣ neqqim, ur d axeddim, ur d adrim. Neεya deg tudert n kker d qqim. Mačči d lebɣi, ulac win ur nḥemmel yemma-s meεna, dinna xersum ulac lḥif, awi-d kan ad idireɣ d ilelli. Nessaram ad d-yecreq yiṭṭij ɣef tmurt-a yiwen wass».

Y. S. /K. K.