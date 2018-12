Tullya n yiberdan n tfellaḥt deg tɣiwant

Par DDK | Il ya 43 minutes | 67 lecture(s)

Deg wagguren-agi ineggura, jarden deg wahil-nsen srabes n tfellaḥt n tɣiwant n Mɛatqa yellan ɣef uqerru n rebɛa (4) n tɣiwanin n unẓul n ugerzu n Tizi Uzzu, anda ara naf taɣiwant n Mɛatqa, Tirmitine, Souk El Ténine d At Zmenzer, aṭas n yisenfaren. Gar-asen tullya n waṭas n yiberdan imaynuten n tfellaḥt i lfayda n tudrin n temḍiqt-agi n Leqbayel. Iswi amezwaru n tullya n yiberdan n tfellaḥt, d asishel n tudert n yifellaḥen akken ad awḍen ɣer yiḥerqan-nsen n uzemmur. Am wakken daɣen ad yessishil ɣef yiɣallen n usellek, deg twaɣiyin n tmes, i wakken ad awḍen s sshala ɣer tmes-nni. Aṭas n tudrin n tɣiwant n Mɛatqa d tɣiwant n Souk El Ténine i d-yesfaydin, yakan, seg yisenfaren yecban wigi. Ad d-nebder tudrin, Iḥeddaden, At Ɛissa Uzeyyan, At Zɛim, Iberquqen, Cerfa, Sidi Ali Mussa d tiyaḍ-nniḍen. Ahil-agi n srabes n tfellaḥt, mazal ad sfaydint eg-s tuget n tudrin n tɣiwanin, dayen i d-iwekked Mass Meziani Hocine, imḍebber amezwaru n srabes n tfellaḥt n Mɛatqa, ɣef waya, yenna d akken : '' Isenfaren-agi, ad ttwaxedmen akken iwata lḥal, seg yal tama ; ama d tiregwa n waman n ugeffur, lgudru, lebni n kra n yimeḍqan i d-isaxen ''. Ferḥen nezzeh yimezdaɣ n tɣiwanin i d-yesfaydin s tullya n yiberdan-agi n tfellaḥt s isenfaren yecban wigi, ara yessifsusen tudert fell-asen, ladɣa deg tallit n uzemmur. Rnu ɣef waya, dayen ara yeǧǧen imezdaɣ ad bnun deg yiḥerqan-nsen.

Asfugel n wass agraɣlan n yimeɛḍar

I lmend n usfugel n wass agraɣlan n yimaɛḍar, i d-yettilin yal aseggas deg 03 n waggur n duǧember, thegga-d tddukkla Thafath n yimaɛḍar n tɣiwant n Souk El Ténine, i yetabaɛen Dayra n Mɛatqa, yiwet n tmeɣra beddema. Yeḍra-d usiher-a ass-nni n ssebt iɛeddan, 01 deg waggur n duǧember 2018, deg tezeqqa n tmeɣriwin Kaltum, i d-yezgen deg taddart n Buɛarfa, deg taɣiwant n Mɛatqa. Ɣef waya, dɣa, swejden-d yimḍebbren n tddukkla i d-yessuddsen tameɣra-agi, akk ttawila iwatan. Llan ula d ttawilat n usiweḍ i twaculin n yimaɛḍar seg tɣiwanin yemgaraden n unẓul n ugerzu n Tizi-Uzzu ɣer tezqa n tmeɣriwin. Ad naf deg wahil n tddukkla-a aṭas n leqdicat i lfayda n yimaɛḍar.Aya, dayen yeẓẓan lferḥ deg wulawen n tecriḥt-a n tmetti akked tukksa n lxiq-nsen, ladɣa imaɛḍar n tɣiwanin n unẓul n ugerzu n Tizi Uzzu. Deg yiwet n tmeɣra meqqren, anda ḥedren aṭas n yicennayen , yinaẓuren, wid ixeddmen aẓawan d umezgun, anda ɣennan u ceḍḥen yimeɛḍar segmi tebda armi tefra, fursen yimsuddsen tagnit i wakken ad asen-ferqen arrazen akked yigerdasen i wid i d-yerran tiɣri i temlilit-a. Am wakken, diɣ, fursen tagnit yimḍebbren n tddukkla Thafath i wakken ad sutren deg wid teɛna temsalt-agi n yimaɛḍar akken ad asen-snernin deg tedrimt i asen-d-tettmuddu dduwla (4 000 DA), imi, drus maḍi, ɣef wakken i t-id-nnan.

Ali Zalouk