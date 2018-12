Awal ɣef tmedyazt Nadya Benamar

Par DDK | Il ya 42 minutes | 51 lecture(s)

Ass n sed yezrin, deg uxxam n tddukkla Numidya n Wehran, am tannumi, yal mi ara yili ttiɛad adelsan, mlalen-d yiɛeggalen n tddukkla d kra n yimezdaɣ akked yinebgi i d-yusan, aselway n tddukkla Itri Adelsan n Uqbu, Akli Utamazirt i yettheggin asaru ɣef umecwar n tmedyazt, akked wudem i teɛna temsalt, tamedyazt, tamyarut, tamsuqelt, tanaẓurt, Nadya Benamar, d tamezdaɣt n Wehran, seg tmurt n Leqbayel. Asentel n temlilit, d awal i yezzin ɣef Nadya tamedyazt d umecwar-is akk i d-telḥa, ama deg yidles, deg ubrid n timmuɣnest ɣef tmaziɣt, u ladɣa deg tmedyazt. Ssebba n temlilit-a, d aheggi i tejmilt ara as-yuɣalen i tmedyazt-a di twilayt n Bgayet, deg Uqbu swaswa, seg 27 ar 30 duǧember 2018 sɣur tddukkla Itri Adelsan n Uqbu, di tfaska n tmedyazt i xeddmen akka tura i tikkelt tis 12. Heḍren-d akk wid i d-yusan, fkan-d tanagit-nsen d wayen akk ssnen si lbeɛd neɣ si lqerb ɣef tnaẓurt yettfeṣṣilen awal, Nadya Benamara. Yiwen n wawal iɣef mwatan merra wid yellan din, d akken tuklal tajmilt-a ara as-yuɣalen, imi d asṭeɛref ɣef ubrid d umecwar meqqren i d-tewwi segmi tella meẓẓiyet, tebges ad terreẓ leqyud i icudden tameṭṭut d yir tamuɣli n tmetti ɣur-s. Ɛla ḥsab n umeslay n kra n yimeɣnasen n tsuta-nni n yiseggasen n 80 d 90, gar-asen amyaru ameɣnas Ǧamal Ben Ɛuf, nnan-d d akken Massa Nadya, gar tlawin qlilen ur nugad ara, ur nesris ara ifassen-is deg waɣir n Wehran s lekmal-is, ussan-nni iberkanen n tɛecret n 1990 d tebrek i swayes i d-yegla rrebrab. Tleḥḥu di tallit-nni war lḥiǧab s tfenṭazit, tmuger tallit-nni s tebɣest d tẓuri, am nettat am kra seg tnuddiwin-is. Tajmilt-a seg yiwet n tama, d azal d tumert ara yeččaren ul-is d lferḥ, acku ur d-yezzi ara useggas segmi yemmut urgaz-is. ‘’Ɣef waya ihi, ilaq yal mi ara tettunefk tegnit, yewwid-d ad d-nemmekti inaẓuren, imedyazen d yimeɣnasen imenza i d-ineǧren abrid, akken ass-a xerṣum tamaziɣt tban-d deg unnar ɣas s kra, maca werɛad tessaweḍ, abrid mazal ɣezzif’’, i d-yenna yiwen seg yimsuddsen n temlilit-a.

Khaled. A