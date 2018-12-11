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Wehran
Tullya n tmezgida n Santa Cruz
Santa Kruz di Wehran, d amkan ilan isem amazray. Tettwabna gar useggas 1577 d 1604 sɣur Spenyul, xedmen-tt deg umkan ɛlayen akken ad izmiren ad d-qablen aɛdaw-nsen syin.
D aɣella n tallit-nni Santa Kruz i t-yebnan, ɣef waya i as-fkan isem-a. Ɣer tama-s, tella yiwet n tmesgida, maca medlent tewwura-s acḥal n yiseggasen-aya. Ussan-a i d-yella usunẓu-ines i tikkelt-nniḍen, s uneḥḍur n uneɣlaf n ddin, lwali n Wehran d ccix n zzawiya taɛalawit Xaled Ben Tunes akked Mass Géovanie Anjelo Bikou i d-yerzan s yisem n le Pape Fransis, d kra n yiwudam imasiḥiyen seg ugemmaḍ. Deg umeslay n uneɣlaf n ddin, yenna-d “d akken tullya n tmesgida-a d tagnit i usdukel d ureṣṣi n tmella d talwit, ilaq ad tili tlelli n teflest, yal wa ad iqader wayeḍ, akken ara d-ters talwit gar yimdanen n yiwet n tmurt”. Ladɣa ma neẓra annect-a yekcem deg tugdut d tlelli n teflest, imi yal yiwen d ilelli ɣef ubrid i ibɣa ad yaɣ, ilaq kan ad yili s uqader n wiyaḍ. D tikti yelhan, akken ara myezdin medden, ad d-tili tallelt gar-asen i ubaɣur n tmurt, ɣas ma mgaraden deg liman. Maca imeslayen-a, rran-aɣ kra n yiseggasen ɣer deffir, deg temnaḍt n Tegzirt d Yeɣẓer Ameqqran, deg waggur n remḍan, deg yiwen n unebdu yemmuẓeɣlen s waṭas, kra n yixeddamen di berra, ur zmiren ara ad ṣebren bla ma swan aman, dɣa ttwaṭṭfen sɣur yiɣallen n laman, u ttwaḥebsen kra n wussan, ɣas akken umnen s wayen-nniḍen. Ahat tullya n tmesgida-a deg Wehran d tagnit akken ad teqqen assaɣ n tegmat gar yimdanen d tirni ay akken bɣun ilin.
Khaled. A