Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)
Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel
Ayefki n tsedda
Aḥric wis 2, taggara
Yenna-as yilemẓi : « dɣa di laεnaya-ak a baba amɣar εawen-iyi ».
Amɣar yenna-as :
« aka a ammeni ḥkkuyi-d ayen yeḍran.
Ilemzi yules-as-d ayen yedran. Amɣar yenna-as : ‘’Ruḥ ɣer tnezruft, din ad tafeḍ tesedda d warraw-is, maca awi yid-k ayis-agi d wagi ara ak-yessiwḍen ɣer din. Ilemzi iεedda lexlawi d yisaffen, armi yewwed ɣer tezgi, yufa tasedda d warraw-is lluẓen. Truḥ tsedda ad d-seyyed maca syada tenqes, acku ur tufi ara acu ad d-awi. Mi d-uɣal tufa-d ččan rwan, tenna-as : ‘’lukan ad zreɣ anwa wagi i d as-yefkan i warraw-iw ad ččen, ad-as-fkeɣ ayen yebɣa’’. Ineggez-d ilemzi yenna-as : « d nekk i asen-yefkan i warraw-im ččan’’.
Tenna-as : « d acu tebɣiḍ ? ».
Yenna-as : « Efk-iyi-d ayefki-m di teglimt n mmi-m ». Tenna-as : « Lukan ur sen-tefkiḍ ara ad ččen, ad ak-ččeɣ wa ad ččeɣ tamurt iɣef tettedduḍ ». Tefka-as ayefki di teglimt n mmi-s, yuɣal-d ilemẓi yefk-as ddwa, teḥla tmeṭṭut n ugellid, syin uɣalen ttidiren di leḥna am zik. Ɛeddan wussan, Tamila tewel ilemẓi-nni, ddren di talwit nutni d yimawlan n Tmilla di teɣremt. Tamacahut-iw tefra am uεeqqa di tfarka.
Seg tsekla taqbaylit