Ugar n 200 n tnezduɣin mebla trisiti

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Ɣas ma d awezɣiɣ ad yamen wallaɣ n umdan d akken, deg useggas n 2018, mazal suturen yimezdaɣ n tmurt n Leqbayel deg yimḍebbren teɛna temsalt asiweḍ n yisenfar igejdanen, ladɣa trisiti, aman d lgaz n temdint ɣer tnezduɣin-nsen. Aɣbel-a, yezga d aɛewwiq ameqqren deg tudert n yimezdaɣ. Dɣa, ɣef leḥsab n srabes n tkebbanit n trisiti d lgaz (Sonalgaz), ugar n 200 n tnezduɣin, mazal-itent ar ass-a, traǧunt asafar n trisiti, deg tɣiwant n Buɣni. Gar tudrin teɛna temsalt s waṭas deg leɛḍil n ucuddu n tnezduɣin ɣer uẓeṭṭa n trisiti, ad naf taddart n AT Kuffi, At Mendas d Tirmitin n Buɣni. Ahilen n usewseɛ n uẓeṭṭa n trisiti akked ucuddu n tnezduɣin timaynutin ɣer uẓeṭṭa n trisiti, ttwaḥebsen ugar n ɛecra (10) n yiseggasen-aya. Dima, ɣef wakken i d-nnan yimḍebren teɛna temsalt. Mazal tettraǧu tɣiwant n Buɣni deg sin n yisenfaren. Asenfar amezwaru, yeɛna acuddu n tnezduɣin n temḍiqt n Uzaɣar ɣer uẓeṭṭa n trisiti, ma d d asenfar wis sin, d acuddu n tnezduɣin yettwabnan yakan deg temḍiqt n Iciwac ɣer uẓeṭṭa agejdan n trisiti. Aɣbel-nniḍen yettḥazen imezdaɣ n tɣiwant n Buɣni, d asuwwu n tiẓẓeft (chutes de tension) d tukksa n trisiti i yezgan dima deg tɣiwant-agi. Aya, yessefsad, tikwal, ttawilat i ileḥḥun s usenfar n trisiti, dayen i d-yewked yiwen n umezaɣ n taddart n At Mendas.

Ali Zalouk