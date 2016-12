Les explications du DG

Par DDK | Il ya 14 heures 12 minutes | 1356 lecture(s)

Aujourd’hui, au deuxième jour de la session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya, ouverte hier, il sera question du bilan de la saison estivale.

Selon le rapport établi par la direction du tourisme, il est souligné que le littoral de Béjaïa, fort de ses 34 plages autorisées à la baignade, a reçu près de sept millions de visiteurs. Les structures hôtelières, au nombre de 48, dont 23 balnéaires et 25 urbains, ont hébergé 78 497 personnes en 114 616 nuitées, alors que la dizaine de campings, avec des capacités de 2 620 lits, ont eu 15 807 clients pour 110 649 nuitées.

Les 29 agences de tourisme, quant à elles, ont pris en charge 5 064 touristes dont une quarantaine d’étrangers. Bien entendu, il ne peut être question de la saison estivale sans parler du gigantesque travail des éléments de la Protection civile qui ont eu à intervenir 7 932 fois. Malgré cela, hélas, 14 décès par noyade ont été enregistrés.

Outre ce point, il y a eu, également, deux autres points inscrits à l’ordre du jour de cette session. Il s’agit de l’examen du secteur des postes et technologies de l’information et de la communication (PTIC) et la présentation et approbation du budget primitif pour l’année 2017. Pour ce dernier, il en ressort un montant de 346 milliards de centimes répartis entre le fonctionnement et les équipements avec, respectivement, des enveloppes de 251 et 95 milliards.

En termes de recettes, la part revenant à la wilaya sur la taxe des activités professionnelles et sur l’impôt forfaitaire unique est de 201 milliards de centimes, à rajouter au milliard et demi que rapporte la location des biens de la wilaya. Durant les débats sur ce budget, la présentation de l’autorisation de transfert des crédits d’un montant de 12 millions de dinars, dans le cadre de la réalisation d’une pépinière, a été le point nodal. Des explications ont été demandées au directeur de l’administration locale qui a été acculé par les questions des élus. Pour ce qui est du secteur des PTIC, le premier responsable au niveau de la wilaya a présenté un rapport qui a été contredit par les élus, lors des débats qui s’en sont suivis.

Pour celle-ci, la situation s’est sensiblement améliorée. Le nombre de bureaux de poste est passé de 121 en 2015, à 139 en 2016 se concrétisant par une diminution de la densité par guichet laquelle est passée de 4 649 à 3 836. Outre ces ouvertures de nouveaux bureaux, il est mis en application un programme de réhabilitation et rénovation de 13 bureaux de poste, pour des enveloppes oscillant entre 650 millions de centimes et 5 milliards 800 millions de centimes, selon l’importance des travaux à effectuer. Pour le secteur des télécoms, cinq points de présence technico-commerciaux ont été crées durant un laps de temps d’une année, alors que cinq autres ouvriront très prochainement.

L’importante évolution du parc de la 4 G-LTE, de l’ADSL et de la téléphonie a été mise en exergue. Ila été, également, fait état du raccordement de 49 communes au réseau de la fibre optique. Il ne reste que trois communes, à travers toute la wilaya, à être toujours raccordées en faisceaux hertziens numériques. Le projet de leur raccordement au réseau de la fibre optique a été relancé après la défaillance de l’entreprise qui devait réaliser cela bien avant. Bien que ce bilan chiffré paraisse positif à première vue, l’intervention des élus remettra tout en cause.

La mauvaise connexion et le faible débit de l’internet, le manque de personnel au niveau des bureaux de poste, dont certains, manquent non seulement de personnel, mais sont aussi dans un état des plus déplorables, et autres insuffisances ont été dénoncés par l’assistance. Lors des débats, bien qu’il n’ait aucun lien avec l’ordre du jour, un point important a été soulevé par un élu qui a même demandé le vote d’une résolution pour cela. Il s’agit du transfert du port de Béjaïa sous la tutelle de celui d’Alger.

Le directeur de l’entreprise portuaire de Bejaia a été appelé en urgence pour donner plus d’explications à ce sujet. Il rassurera l’assistance en déclarant que sur le plan organisationnel, l’entreprise portuaire de Béjaïa est et restera toujours autonome mais, dans le cadre de la prise de participations, à savoir les actions détenues par celle-ci dans plusieurs sociétés mixtes, elles remonteront au groupe de tutelle. Mais, cela n’influera en rien sur la fiscalité qui reviendra toujours à la wilaya de Bejaia.

A Gana