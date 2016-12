Pas de restrictions pour 2017

Par DDK | Il ya 13 heures 54 minutes | 832 lecture(s)

La dernière session ordinaire de l’année de l’APW a eu lieu hier à l’hémicycle Aïssat Rabah.

Lors de son discours d’ouverture, le président de l’APW Mohamed Klaleche, est revenu sur les secteurs prévu à l’ordre du jour, à savoir le logement, l’aménagement du territoire et des transports. «Il n’est un secret pour personne que la crise de logement malmène des pans entiers de notre société et a provoqué des émeutes récurrentes qui viennent confirmer l’état déplorable de ce secteur», dira-t-il. Le président s’attaquera ensuite au secteur dans tous ses segments et dira : «Nous invitons tous les concernés à conjuguer leurs efforts pour l’achèvement des différents programmes pour répondre aux attentes de la population qui attend beaucoup de nous». Au sujet de l’aménagement du territoire et du transport, M. Klaleche dressera un tableau noir citant en exemple les différents retards, les blocages et les gels de projets structurants. La parole a été ensuite donnée au président de la commission finances qui fera lecture du projet du Budget primitif de l’exercice2017. Le budget a été ensuite adopté par l’assemblée à la majorité.

Les subventions versées aux APC pour le ramassage scolaire maintenues

Le budget primitif est établi sur la base d’une balance des recettes et des dépenses prévisionnelles d’un montant de 1 928 691 684DA. La section Fonctionnement est budgétisée d’un montant de l’ordre de 1 69 399 773 995DA. Quant à la section équipement, son montant est de 234 693 944 05 DA. À signaler que dans la section fonctionnement, les subventions allouées au secteur de l’éducation, aux services sociaux, à la jeunesse -sport et culture-, à l’aide sociale et à la contribution au développement économique, sont toutes maintenues. Les subventions versées aux communes dans le cadre du ramassage scolaire sont également maintenues et s’élèvent à 60 millions de dinars. Les services de l’administration publique sont aussi soutenus à hauteur de plus de 19 millions de dinars. Le président de la commission finances, M. Achir Mohamed que nous avons questionné à propos du B P indiquera : «Le B P 2017 n’a pas été diminué, il y a même une légère augmentation et il ne recèle presque aucune nouveauté par rapport à celui de 2016. Les mouvements associatif et sportif seront tous subventionnés comme à l’accoutumée».

Le logement, de promesse en promesse…

Le président de la commission urbanisme et habitat, M. Farsi Saïd, quant à lui, présentera un rapport détaillé sur l’état de son secteur, un état qu’il qualifie de chaotique. Les retards, le laisser-aller, les blocages et les disfonctionnement sont légion. L’orateur et sa commission recommanderont entre autres: «la création d’une fiche navette composée d’une commission sociale de l’APC, une commission de daïra et une commission de recours pour permettre une meilleure transparence». Le président de la commission aménagement du territoire et transport lira un autre rapport accablant l’administration. «La pénétrante, la télécabine, la modernisation de la voie ferrée et le stade de 50000 places couvertes connaissent tous du retard. Les barrages d’eau sont pour la plupart gelés», dira-t-il. Les directeurs de l’exécutif concernés ont essayé de se défendre et de minimiser les dégâts mais la réalité du terrain est tout autre. Dans tous les cas de figure, des recommandations allant dans le sens de rattraper le retard ont été faites.

