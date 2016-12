Par DDK | Il ya 14 heures 2 minutes | 1459 lecture(s)

Après les réponses des directeurs de l’exécutif aux questions soulevées par les élus, le wali a pris la parole pour remettre les pendules à l’heure. D’emblée, il dira: «Je ne suis pas là pour faire de la politique, je la laisse à ses adeptes. Je suis prêt à travailler avec tout le monde sans distinction. Je ne privilégie ni les uns ni les autres. Nous devons tous travailler ensemble pour avancer. Dans le domaine du logement, certains voient le ¼ vide, mais nous, nous regardons du côté des ¾ pleins. L’Etat a fait des efforts, mais sur le terrain il y a des entraves et des contraintes. Parfois elles sont objectives, mais dans plusieurs cas elles sont subjectives. Nous devons tous travailler à lever toutes les contraintes. Si nous parlons de l’effort de l’Etat, le logement social revient à 3,5 millions de dinars l’unité. Faites donc le calcul pour les 27 000 unités allouées à la wilaya», interpellera-t-il. Au sujet de l’affichage de la dernière liste des bénéficiaires des logements sociaux au niveau de la commune de Tizi-Ouzou, Bouderbali indiquera : «J’ai pris le risque d’afficher la liste. Je ne peux pas remettre en cause un travail effectué par mon prédécesseur. Maintenant, s’il y a des anomalies, nous les rectifierons. Ceux qui ne sont pas éligibles seront écartés et dorénavant nous donnerons la priorité aux ménages. Pour plus de transparence et de justice, les chefs de daïras sont appelés à élargir les consultations pour avoir des listes moins contestées, car il n’y aura jamais de liste parfaite». Au sujet de l’environnement, le wali appellera à plus de civisme et de responsabilité : «L’environnement est l’affaire de tout le monde. Ce n’est pas seulement à l’administration de veiller au respect de la nature. Nous avons effectué plusieurs opérations de nettoyage, mais en vain. Il faut donc renouer avec le civisme pour redonner à la wilaya une image propre». Concernant l’investissement, il indiquera : «Il est vrai que nous manquons de foncier, mais nous avons des potentialités humaines très importantes. En les accompagnant, nous sommes sûrs de réussir de belles opérations». Répondant à une question d’un élu sur la révision des listes électorales, le wali rétorquera : «Je suis à Tizi-Ouzou, j’ai donc le droit d’y être inscrit sur les listes électorales, il en est de même pour tous ceux qui y travaillent». Le DRAG précisera : «La wilaya, la DRAG et la DAL n’interviennent pas dans la révision des listes électorales. Ce sont les commissions de l’APC qui étudient les dossiers et qui décident de l’inscription de telle ou telle personne».

Hocine T